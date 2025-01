José Manuel Lozano, alcalde de Soto del Barco: "Tenemos que subir impuestos, que hace años que no tocamos, pero no será de golpe"

El rostro de José Manuel Lozano (Allande, 1957) es muy diferente al de hace un año. A simple vista se ve su optimismo por lo que tiene entre manos. "Poco a poco se está cumpliendo la hoja de ruta", apunta el regidor. Para este 2025 la paleta de proyectos en Soto del Barco es grande: desde la peatonalización de la zona del parque de Herminio Noval a intervenciones en las playas del concejo, pasando por tratar de solucionar sus problemas de personal. Eso sí, también parece que habrá una subida impositiva en el futuro, "ya que las tasas llevan sin revisarse desde hace diez años". De todo ello reflexiona con LA NUEVA ESPAÑA.

¿Con qué sensaciones cerró el 2024?

El año pasado fue de recuperación y planificación. Estoy mucho más satisfecho y animado que antes, estoy viendo que la hoja de ruta que tengo planificada va dando resultados. A final del año pasado pudimos comprar un tractor que nos va a permitir rentabilizar el servicio de desbroce en el municipio, algo que se va a notar más ahora que empieza la primavera.

¿Y cómo ha arrancado el año?

Hemos adjudicado las asistencias técnicas para hacer una auditoria al servicio de agua, que estimo que es muy deficitario. Tenemos que conocer el alcance de ese déficit para poner soluciones. Queremos mejorar el abastecimiento en las zonas donde tienen más dificultades y tenemos que ver cuál es el mejor modelo de gestión, que seguramente sea el indirecto. Este año tenemos presupuesto, que lo aprobamos en diciembre, y aunque todavía son unas cuentas de transición, ya estamos trabajando para llegar al punto que queremos.

Prosiga.

Vamos a tratar de aumentar los ingresos, porque llevamos 10 años sin que se hayan actualizado las tarifas de todas las tasas e impuestos. Tenemos que adaptar la tasa de la basura, que viene por una normativa europea que tenemos que cumplir. No tenemos técnicos que nos asesoren, por lo que hemos contactado con Cogersa para que nos ayude a redactar la ordenanza. No será lo único que subirá, porque en los últimos años el IPC ha subido una barbaridad y nosotros no hemos subido nada. Es algo fundamental para poder ofrecer unos servicios públicos óptimos.

¿Esa subida impositiva se notará con efecto inmediato?

No, no, las cuentas de este año todavía no lo reflejan. Será para el 2026. Tengo previsto convocar reuniones en los distintos núcleos para explicar el nuevo presupuesto. La subida vendrá a partir del próximo ejercicio. Por ahora es solo la basura, porque lo exige la ley, y el agua, que dependerá de la auditoria, a ver que nos dice. El resto será poco a poco, no va a ser una subida brusca de golpe. Hay que ir adaptándose, porque si no no es posible dar servicios óptimos.

¿Qué más proyectos tiene entre manos?

Estamos trabajando para optimizar el suministro de energía eléctrica. Vamos a acudir a unas subvenciones que convoca el IDEAS (la infraestructura de datos espaciales del Principado) para la sustitución del alumbrado público, para que sea más eficiente. Se notará sobre todo en los polideportivos, que son los que más gastan. También vamos a remodelar la zona del parque Herminio Noval, para peatonalizarla y que sea más agradable. También queremos sustituir los árboles de esa plaza. En La Arena vamos a intervenir en la playa de la Llama y en el entorno del puerto, además de hacer una cancha de petanca y mover el parque biosaludable para colocar todo delante de la rula.

Cuénteme más.

En el presupuesto tenemos una pequeña partida para inversiones, después de muchos años. Son unos 53.000 euros que utilizaremos para realizar actuaciones en materia de prevención de incendios, algo que haremos en convenio con la Consejería de Infraestructuras, y adquiriremos carros y utillaje para el servicio de limpieza viaria.

¿Ha conseguido solucionar los problemas de personal?

Espero que en febrero se apruebe la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Tenemos los trámites hechos y estoy esperando a que en los próximos días me traigan la propuesta definitiva. El proceso ya está culminando. Eso nos permitirá dotar al Ayuntamiento de personal en plazas muy necesarias, como un técnico en gestión económico-financiera y un arquitecto. Con ello se sentarán las bases para, en el próximo presupuesto, obtener recursos y dar un salto.

Uno de sus objetivos es atraer población al concejo.

Hemos puesto todo de nuestra mano para crear las condiciones necesarias para que la gente venga. Este curso inauguramos la escuelina de La Veiga, que tiene 23 niños. Lo que estamos notando es una gran demanda de segunda vivienda por parte de gente de Madrid o Castilla y León. Este verano tuvimos muchos más visitantes.

Antes mencionaba que está previsto actuar en la playa de La Llama.

Vamos a intentar recuperar el entorno de esa playa, que es un arenal fluvial que va a ser envidiable. Tiene un marco extraordinario para todo tipo de actividades. En Los Quebrantos también tenemos pensado hacer cosas, aunque todo dependerá de nuestros recursos. Tengo pensado establecer una tasa para aparcar ahí, al igual que se hace en otras playas, pero de momento no tenemos la estructura necesaria para acometer esa medida. Contribuiría a obtener recursos para mejorar el entorno de la playa.

Uno de los grandes proyectos que se está cociendo en la comarca de Avilés es el área logística del Aeropuerto de Asturias. Su concejo está pegado al aeródromo.

Puede ser algo que nos favorezca mucho, aunque ya estamos avanzados en ese tema. Cerca de la zona tenemos un polígono industrial del que se aprobó ya un plan parcial, pero cuando se estaba desarrollando llegó la crisis del 2008 y paralizó todo. Nuestro objetivo, como ya lo hablé con Isaac Pola (viceconsejero de Industria), es poner de manifiesto nuestro potencial en esta materia, para ofrecer terrenos en los que se asienten empresas. Ambos proyectos pueden ir de la mano. Hay una gran oferta de empresas que se quieren asentar aquí. Prueba de ello se ve en el polígono de La Tejera, donde se va a instalar una gasolinera y un nuevo supermercado.

O usted es un estratega del marketing o este puede ser el gran año de Soto del Barco.

Lo que te cuento son realidades, no expectativas. Mi objetivo es crear una estructura interna buena para desarrollar los servicios municipales. Por eso quiero minimizar los costes de los servicios que ahora son deficitarios y, por otra parte, aumentar los ingresos, pero para eso hace falta un técnico que nos ayude. Esperemos que este año se den todas las gestiones.

