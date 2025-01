Proponen dar el nombre de Jaime Luis Martín al auditorio del Valey

Si en algo se pone de acuerdo todo el mundo de la cultura de Castrillón es en que Jaime Luis Martín, fallecido el pasado noviembre, fue el encargado de que el Valey, el centro cultural de Piedras Blancas, tenga la reputación que tiene en la actualidad. Afirman que gracias a su incansable trabajo consiguió que muchas de las grandes compañías de teatro a nivel nacional se pasasen por las tablas castrillonense, además de su labor en el mundo de la pintura, siendo clave para albergar colecciones como la de Los Bragales, de Jaime Sordo. Por ello, sus colegas artistas están promoviendo que el auditorio del Valey lleve su nombre, para honrar su figura. Por ahora la propuesta está en fase embrionaria, pero parece que hay sintonía entre todas las partes.

La idea ha tenido una gran acogida dentro del Ayuntamiento de Castrillón, donde son plenamente conscientes de la importancia que tuvo Jaime Luis Martín en la vida cultural de concejo en general, y en el centro cultural en particular. Por ello, todo apunta a que no pondrán obstáculos para que el homenaje se lleve a cabo. Eso sí, la propuesta todavía no ha sido presentada de manera oficial, por lo que primero se debe cumplir todo el protocolo burocrático antes de que la idea se haga realidad.

Jaime Luis Martín falleció en el Hospital de San Agustín el pasado noviembre tras no superar un cáncer que le tuvo de baja durante meses y, nada más darse a conocer la noticia, la lluvia de mensaje de cariño hacía su figura fue incesante. De hecho, cerca de ochenta personalidades del mundo del arte, entre ellas Ana Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura, o Julia Barroso, catedrática de Arte; firmaron un manifiesto en el que describían al avilesino como una "voz para transformar la vida ciudadana".

Nadie puede poner en duda la mano de Jaime Luis Martín en el crecimiento del Valey. De hecho, fue el encargado de dirigirlo desde su creación, en el año 2011. También dirigió el Patronato de Cultura de Castrillón desde 1986. En su currículum, además, cuenta con varias hitos como ser el comisario de exposiciones de la Consejería de Cultura, como "Poesía visual" (1991), "Pintores asturianos nacidos en las décadas cuarenta y cincuenta" (1996), "Libros singulares" (1998), además de codirigir el encuentro "Simbiosis. Zonas de contacto", que se celebró en Luarca en el año 2005. Además, también estuvo detrás de "La Losa del Tiempo", el proyecto artístico que Carlos Suárez instaló en el cementerio de La Carriona en 2022.

