Avilés quiere fichar nuevos eventos musicales para primavera y otoño

El Ayuntamiento de Avilés, concretamente su área de Cultura, trabaja en la desestacionalización de la programación con el objetivo de incorporar al calendario de actividades nuevos eventos que se desarrollarán, principalmente, en los meses de primavera y otoño-invierno. Entienden que el verano avilesino cuenta con una apretada agenda –el festival Celsius 232, el Intercélticu, La Grapa, el teatro veraniego, el Folclórico, La Mar de Ruido...– cosa que no sucede en los meses primaverales y a final de año. Esto se busca solventar con el Iconos, el Fifty Fifty y, en pocas semanas, con los grandes conciertos del año: "La Raíz", la banda de Pablo Sánchez, protagonizará el primer "petazo" –8.000 entradas vendidas en diciembre cuando el concierto está fechado el próximo 26 de abril– desde que el Ayuntamiento acomodó para grandes festivales el pabellón de La Magdalena: por ahí han pasado desde Camilo a Raphael, pasando por Sebastián Yatra o Robe Iniesta, pero ninguno había logrado juntar solos a casi tantas personas como, por ejemplo, el Reggaeton Beach Festival (RBF), que es la última incorporación al calendario cultural avilesino.

Al respecto de esto, el Ayuntamiento negocia actualmente con la empresa promotora del Reggaeton Beach Festival programar una cuarta edición en Avilés. Por el momento, están cerradas los ediciones de Castellón, Tenerife, Benidorm, Málaga, Mallorca, Santander, Barcelona, Torrevieja, Madrid y Nigrán, en Pontevedra. Desde la empresa Dquality han señalado: "Hasta la fecha no consta que este año se vayan a hacer conciertos de RBF en Asturias. De momento solo se han confirmado 10 sedes entre las que no figura Avilés". La razón es que por el momento no hay acuerdo entre el Ayuntamiento y la promotora para una edición renovada.

En todo caso, el departamento de Cultura tiene un calendario con conciertos –todos ellos adelantados por LA NUEVA ESPAÑA– con un nivel de venta de entradas sobresaliente: apenas quedan quinientas entradas de las 4.000 que salieron a la venta para el recital de los legendarios "Pecos" (3 de mayo). Las de "Camela" (25 de abril, el día anterior al del llenazo de "La Raíz") se venden con rapidez. Además, se da la circunstancia de que los hoteles avilesinos ya registran llenazos para el último fi n de semana del mes de abril.

La diferencia de esta oferta con el RBF es el público al que va dirigido: "Camela" y "Pecos" son grupos para público maduro, "La Raíz", para un abanico enorme de espectadores. El RBF va de adolescentes a veintiañeros con recursos económicos de fuente familiar. La programación cultural de Avilés se desarrolla, entre otras vías, por su repercusión económica, de ahí su apuesta por la desestacionalización. Los hoteles ya no dan de sí durante las fechas del Celsius, el festival literario que va a contar con invitados de la envergadura de Brandon Sanderson, Robin Hobb o Joe Abercrombie, ni tampoco del Intercélticu, ni el resto del verano. Las fechas para los nuevos eventos quedan para el otoño.