En Trasona ya duermen a pierna suelta

En Trasona duermen a pierna suelta, privilegio que hacía años, muchos años, los vecinos no tenían. La obra para instalar las pantallas antiruido en la autopista entra en su recta final y los vecinos ya notan la diferencia. No es capricho. Basta con acercarse al puente que cruza la carretera para comprobar la molestia que genera el paso de camiones a escasos metros de las viviendas. "La diferencia se nota muchísimo", destacan los habitantes de los edificios colindantes.

Pedro Augusto tan solo lleva seis meses en la localidad, pero ha sido tiempo suficiente para notar la diferencia. El contraste entre lo que escuchaba en su llegada y ahora es sustancial. "De noche y, sobre todo, a la hora de irse a dormir la diferencia es increíble. Por aquí pasan los camiones que van hasta Arcelor y el Pepa, muchas empresas que para trabajar utilizan camiones muy pesados, y ahora se nota muchísimo que ya no hacen el mismo ruido", señala el vecino de Trasona, que comenta que "es algo que en el edificio hablamos mucho". "Ahora podemos descansar de verdad, que por lo que me han dicho aquí había veces que era imposible", apunta.

Las pantallas antiruido ya instaladas en la autopista. | RICARDO SOLÍS

Sus afirmaciones las ratifican el resto de vecinos de la zona. "Cuando más se nota la diferencia es a la hora de irse a la cama. Antes era una tortura. Intentabas conciliar el sueño y pasaba un camión que había que te desvelases. Ahora se sigue escuchando, pero es un ruido mucho más normal", relata Agustín Fernández, otro de los vecinos, que asegura que "después de muchos años ya se puede dormir ocho horas seguidas".

Aunque Lucas Sánchez no pasa mucho tiempo en casa debido a cuestiones laborales, el corverano indica que sus dos hijas sí que están notando la mejora en cuanto a ruidos se refiere. "Ya sabes cómo son los niños pequeños, que cualquier cosa hace que ya no cojan el sueño y no duerman en toda la noche. Ahora, desde que instalaron las pantallas, mi mujer me dice que han dado un cambio gigante. Yo, como vuelvo de currar agotado, duermo aunque sea encima de una piedra", bromea el vecino de Trasona.

Estado de la carreterera antes de la intervención. | MARÍA FUENTES

La colocación de las pantallas antiruido, obra que ha provocado diferentes cortes en uno de los carriles de la autopista que une Avilés con la "Y", era una intervención que los vecinos de Trasona llevaban pidiendo desde hace años. Un estudio de contaminación acústica que se presentó en su momento ante la Fiscalía reveló que, en los trece puntos de la localidad donde se realizaron las mediciones durante 45 días, se superó el nivel de ruido por la noche (55 decibelios), con sonidos de hasta 76 decibelios en la zona de La Marzaniella. Y así llevaban los vecinos cuarenta años, los mismos que tiene una autopista, la conocida como la "Y", que dividió en dos la parroquia corverana.

Tras años de quejas, finalmente el Ministerio de Fomento decidió invertir tres millones de euros en la intervención, mientras que el Principado, para la parte autonómica de la carretera, destinó cerca de 415.00 euros. Las obras están ya en sus últimos compases, con los operarios ultimando todos los detalles. Llama la atención que, a pesar del poco tiempo que llevan instaladas, algunas de ellas ya tienen grafitis.

