Contador a cero para el Avilés: todas las claves del pago a la Seguridad Social y los siguientes pasos del club

El Avilés ha saldado parte de la deuda que tenía con la Seguridad Social, paso clave a la hora de afrontar sus nuevos proyectos. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, Diego Baeza, presidente del club, abonó 434.171, 69 euros correspondientes de la derivación de responsabilidades de la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que, según esgrimen desde el club, "las relaciones con la Administración Pública han quedado encauzadas". Ese dinero llega de intereses heredados de los impagos por parte de los anteriores gestores del club. No se ha pagado el total de la deuda, pero se ha eliminado gran parte de la misma. Esto, además, permitirá al empresario gijonés avanzar en dos de los frentes que tiene entre manos: la nueva concesión del Suárez Puerta, tema aparcado hasta ayer, y la futura Ciudad Deportiva del Avilés en Corvera.

El propio Baeza se mostraba ayer aliviado después de semanas de incertidumbre a cuenta del pago de la deuda. Ahora, dice, afronta un futuro más esperanzador. Aún le quedan deudas pendientes con la Seguridad Social, pero con este pago le han levantado un embargo que ya le permite operar con tranquilidad. "Esto era un tapón y ahora todo debe empezar a fluir", señaló el gijonés, aliviado. Ahora quiere pensar en positivo y confía en no tener más trabas para que sus dos proyectos de color blanquiazul continúen hacia adelante.

No tener deudas con las administraciones públicas despeja el camino para que el Ayuntamiento de Avilés y el club retomen las negociaciones para una concesión demanial que permita superar la situación de alegalidad en la que se encuentra el primer equipo jugando en el Suárez Puerta sin tener completado dicho trámite administrativo.

El concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa, señaló que "para dar validez a la situación actual, en cuestión de semanas se realizará la concesión demanial". Se trata de un trámite que se puede aprobar mediante decreto de Alcaldía, con lo que se puede tramitar y resolver en días. Otra cosa es que previamente el club debe presentar la documentación de que todas las deudas con cualquier administración pública están saldadas.

Además, las partes tendrán que acordar las condiciones de esa concesión demanial, que puede ser por temporada o por anualidades. En principio, según se planteó inicialmente, la idea es que sea anual y con prórrogas año a año.

Una vez que esa concesión demanial sea efectiva, comenzarán las negociaciones para concretar el futuro del estadio, con el compromiso a largo plazo por parte del club de la ejecución de las obras de modernización del Suárez Puerta, tal y como se comprometió el presidente del club, Diego Baeza.

Por otra parte, está la subvención que otorga el Ayuntamiento a todos los clubes deportivos de la ciudad. En el caso del Avilés, la cifra ronda los 75.000 euros. Una vez superado el trámite de liquidación de toda la deuda, no tendría que haber problema para abonar la partida correspondiente este año.

Iván Fernández, Alcalde de Corvera, recordó ayer lo mencionado en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, donde reconocía que tenía "el pálpito de que la Ciudad Deportiva va a salir". "Quiero que salga y la información que me llega no me ha dicho lo contrario", señaló el Regidor, quien agregó que "es un proyecto sin parangón en Asturias, a veces nos fijamos en inversores que vienen de fuera y no se le da el valor ni la importancia que merecen a la gente de Asturias que quiere invertir en su tierra". La Ciudad Deportiva es ahora también el primer objetivo para Baeza.

Los más de 400.000 euros que ha pagado Diego Baeza a la Seguridad Social se suma a la cifra total que ha tenido que abonar para librarse de deudas heredadas. Cuando el gijonés llegó al Suárez Puerta se encontró con una deuda de más de 700.000 euros con el Ayuntamiento de Avilés, algo generado por los anteriores gestores del club blanquiazul. El 22 de marzo del 2024 el empresario hizo frente al último pago de 82.455,27 euros, poniendo fin a un lastre que arrastraba el club desde hace 23 años. A eso hay que sumar los diferentes pagos que ha tenido que hacer frente con la Seguridad Social que, según fuentes del club, han ascendido en total a los alrededor de 600.000 euros.

