Jesús Alonso, presidente del consejo del grupo Daniel Alonso, en el IES de Salinas: "Elegid estudios que tengan salidas"

"Os recomiendo unos estudios que os gusten, pero que os permitan tener una salida laboral". Jesús Alonso, presidente del consejo de administración del Grupo Daniel Alonso, volvió este miércoles a las aulas. A las del instituto de Salinas, lugar en el que completó la enseñanza media antes de acceder a la universidad y comenzar su exitosa carrera profesional, donde compartió sus experiencias y dio consejos a los alumnos de Bachillerato del centro, que celebra este curso su medio siglo de historia.

En su ponencia, Alonso, que con su tono distendido y campechano logró conectar con los chavales, habló de la divino y de lo humano, de lo profesional y de lo más personal. Así, confesó a los estudiantes que considera que hoy ellos lo tienen "más complicado" que lo tuvieron los de su generación en su día, porque tienen "más difícil acceder al mercado laboral". "Necesitáis saber qué necesidades tiene Asturias. Por ejemplo, cualquier salida laboral relacionada con la atención a personas mayores, tendrá futuro, porque somos una población envejecida. También algo relacionado con los animales, porque en esta región ya hay más perros que niños", señaló. Puso otro ejemplo gráfico para explicar cómo funciona la ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral: "Un soldador, gana con nosotros (por el grupo Daniel Alonso) 3.000 euros netos al mes. Más que un ingeniero industrial cuando empieza".

Les aconsejó también, incluso, sobre lo sentimental. "La vida son dos pilares: nuestra profesión y la persona con la que compartimos nuestra vida". Y aquí se abrió ante su joven auditorio, contando una dura historia vital. "Hace 19 años nació mi quinto hijo, Pablo. Lleva 40 operaciones y tres trasplantes de hígado. Cuando estaba en el hospital, mi tercer hijo, Jaime, con nueve años, fue diagnosticado de leucemia y falleció a los seis meses", recordó de una pérdida de la que el martes se cumplieron 15 años. De ese durísimo golpe, relató, nació la Fundación Jaime Alonso Abruña, que presta apoyo a familias y niños enfermos, y les apoya en su carrera escolar y profesional: "Atendemos a unos 700 niños. Ayudar al prójimo no te genera una gran rentabilidad económica, pero sí emocional, es muy gratificante".

Por supuesto, Alonso incidió una y otra vez en la importancia de la preparación para afrontar la vida adulta. "No hay nada más bonito que elegir el camino, y para ello hace falta formación". "¿Y qué formación recomienda para un puesto como el suyo?", le preguntó un estudiante. "Ingeniería de Minas o ingeniería Industrial, Derecho o ADE o Económicas. Y es importantísimo hablar inglés. Es la lengua que usa todo el mundo en todo el mundo", puntualizó el empresario, que también lanzó una advertencia a los muchachos. "Tenéis que aportar valor a vuestras empresas; si no, seréis prescindibles", afirmó mientras recordó sus inicios en el negocio familiar, en el que se introdujo vendiendo camiones: "Fui ascendiendo, no por ser hijo de mi padre, sino por lo que aportaba".

El empresario también habló de aspectos empresariales, como la venta de Windar, en 2023, "para permitir que la compañía tuviese financiación suficiente para cercer" y se detuvo en asuntos de actualidad, como la investidura de Trump –"perro ladrador, poco mordedor"– y su política arancelaria. "Va a intentar industrializar Estados Unidos fabricando allí. Quiere que Apple fabrique los iPhone allí, no en China. Pero me extraña que vayan a tomar medidas arancelarias contra los productos españoles, porque eso genera inflación, que es el principal indicador de pobreza".

Y, en una línea similar, se posicionó sobre China. "Yo no puedo ir allí a fabricar o a vender; pero ellos sí en España", señaló de la gran potencia asiática de la que, dijo, "nos quiere controlar": "Es lo que intentan con redes sociales como Tik Tok".