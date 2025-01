Lío a un mes del Antroxu de Avilés: las peñas del Descenso de Galiana se plantan (y este es el motivo)

El número de peñas participantes que surcarán las aguas de Galiana el próximo sábado 1 de marzo con motivo del Descenso de Antroxu ha crecido. Habrá 37 artilugios frente a los 30 del pasado año. Esa es la parte positiva, que ha aumentado la implicación de los avilesinos en el buque insignia del Carnaval. Otra cuestión son los problemas de espacio para construir los artilugios. El Ayuntamiento ofrece a las peñas para tal fin dos naves en el polígono de Las Arobias, sin embargo, los colectivos consideran insuficiente la delimitación de espacios realizada. "Vamos a estar como en una lata de sardina", afirman los peñistas que este miércoles acudieron a una de las naves para analizar in situ los espacios.

La concejala de Festejos, Sara Retuerto, detalló que el Ayuntamiento de Avilés busca más naves pero, por el momento, no ha encontrado espacios disponibles para "trabajar de manera más holgada". "Comparto que se necesita un espacio más amplio, lo ideal sería una tercera nave y ojalá pudierámos contar con más", apunta la concejala de Festejos, que este miércoles se reunió con las peñas en una de las naves de Las Arobias, que el Ayuntamiento alquila habitualmente para este tipo de actividades y además aporta materiales y personal para ayudar a soldar a los colectivos que lo requieran, aclaró Retuerto.

Las parcelas delimitadas de los artilugios están separadas por unos 80 centímetros, "un espacio en el que no se pueden cruzar dos personas"· y además, continúan los colectivos antroxeros, "supone un peligro y un riesgo importante: las chispas de la soldadura en un artilugio y el poliespán en el de al lado no son una buena combinación", advierten. "Así no se puede trabajar", lamenta un veterano peñista, que urge, como los concentrados este miércoles en Las Arobias "una nave mayor para entrar todos o otra más". "Entre todos hay que buscar una solución", comenta otro al tiempo que tira de humor para proponer un nuevo tipo de Descenso de Galiana: "Si no tenemos espacio para hacer el artilugio, podemos llevar cada uno una maqueta encima la cabeza y desfilar por Galiana". Bromas aparte, hay un malestar generalizado en no pocas peñas. Algunas voces, las menos, hablan incluso de plantarse y no participar en el Descenso de Galiana. Otros, sin embargo, se acogen a que los espacios delimitados y pintados en el suelo "por criterios técnicos" buscan que todos puedan construir su artilugio de la misma manera y recalcan que las dimensiones tope de los artilugios son de seis metros de largo por cuatro de alto "para todos".

Así las cosas, la polémica está servida y eso que aún no han comenzado las obras en el astillero del Descenso. Es más, Festejos abrirá el lunes las dos naves disponibles para que los peñistas que lo deseen puedan construir allí sus artilugios para un Carnaval cuyo tema son los viajes en el tiempo y en el espacio. Precisamente, de espacio trata la principal polémica a poco más de un mes para el comienzo de la fiesta más irreverente del año.

La concejala de Festejos defiende que el Ayuntamiento de Avilés "lleva meses" en la búsqueda de nuevos espacios aptos para este tipo de artilugios, en previsión, precisamente de que la cifra de participantes aumentara como ha ocurrido. Sin embargo, la búsqueda no ha dado sus frutos. Ahora, el reloj sigue corriendo y más de uno pronuncia ya la habitual frase de "no va a dar tiempo" para construir las estructuras a base de hierro forjado y poliespán. Esas naves son las mismas que siempre han abierto un mes antes de la celebración del Descenso de Galiana.Pero este año son más para el mismo espacio.

