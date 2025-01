Estreno nacional de "Un tranvía llamado Deseo", que inicia su viaje en el Palacio Valdés

"Las cosas, cuando te interpelan de manera muy esencial, perviven. Nosotros no dejamos de ser seres humanos, no nos hemos convertido en otra raza, de momento –vamos a ver qué va a pasar ahora con los nuevos oligarcas–. Por eso nos emociona lo que dicen Antígona o Tennessee Williams, que es un trágico moderno, que ha sabido captar la esencia de su momento y que, a su vez, sigue interconectándose con los momentos que vienen después, en el futuro. Porque seguimos siendo seres humanos y sentimos...". Este que habla es Pablo Derqui, que hace de Stanley Kowalsky, el papel que le dio fama y reconocimiento a Marlon Brando, en la nueva versión de "Un tranvía llamado Deseo" que se estrena el próximo viernes día 31 (20.00 horas) en el teatro Palacio Valdés, en Avilés. "Tennessee Williams dibujó personajes que son tótems. Y que hoy en día en la sociedad todavía resuenan", añade.

La compañía –que lleva semanas trabajando en la sala de ensayos– estará en Avilés este próximo lunes. "Necesito ya al público, necesito que esto lo complete el público, y por eso yo creo que Avilés será el momento más emocionante de la gira, porque lo que se verá allí va a ser parir la criatura, pero desde luego va a estar en un estado muy crudo y es una obra, como todas las de Williams, muy claustrofóbica y por momentos muy sucia y muy encarnada y muy pasional y muy peligrosa. Creo que desde luego el estreno lo será más que nunca. Así que espero que podamos transmitir esa vida a la gente que venga la semana que viene al teatro", explica a LA NUEVA ESPAÑA Nathalie Poza, que es la actriz que interpreta a Blanche DuBois en el espectáculo que dirige David Serrano, el estreno nacional número 255 desde la reapertura del odeón avilesino (fue en noviembre de 1992).

El dramaturgo sureño Tennessee Williams estrenó la tragedia "Un tranvía llamado Deseo" a finales de los cuarenta: ganó el premio "Pulitzer". Y Jessica Tandy, su protagonista, –mucho después, en "Paseando Miss Daisy"-, el "Tony", el galardón al mejor papel de teatro. En nada aquella obra se convirtió en un clásico imperecedero. La película de 1951 ayudó un montón. "Me parecía un momento hermoso recuperar un texto que habla de la compasión. La maestría de Tennessee Williams da espacio a los marginados de la sociedad con profunda compasión y con mucha valentía".

"Un tranvía llamado Deseo" supone el regreso a Asturias tanto de Poza como de su compañero en escena, y también de David Serrano, que es el director del espectáculo. El guionista de "El otro lado de la cama" o el director de la versión española del musical "Billy Elliott" muestra por el teatro avilesino cierta fidelidad –en el Palacio Valdés ha estrenado "La venus de las pieles", "Lluvia constante" y media docena de títulos más–. "Él y yo habíamos estado a punto de trabajar juntos en alguna ocasión, pero no había podido ser", señala Poza antes de desvelar que en la celebración de un aniversario de "Días de fútbol" la actriz coincidió con Serrano. "Y tú, ¿qué quieres hacer ahora? Y le comenté, pues mira, tengo este anhelo, me gustaría hacer ‘Un tranvía’. A los tres días me planteó que lo podía poner en pie. Es decir, su entusiasmo y su entrega han sido totales. Y ahí estamos". Pablo Derqui, que la última vez que estuvo en Avilés fue para hacer "True West", de Sam Shepard, abundó en esta idea: "Nathalie estaba como muy con ganas de trabajar, de volver a hacer teatro. Llevaba tiempo sin hacerlo y teníamos ganas de volver a escena. Habíamos trabajado en ‘Desde Berlín’, de Andrés Lima. Habíamos disfrutado mucho y queríamos repetir. Y Nathalie tenía este Williams entre ceja y ceja, se lo comentó a David para que armase la producción y David enseguida dijo que la hacía él".

Poza explica que "Un tranvía llamado Deseo" es una obra que tiene "pegada a la piel, pero sobre todo por Tennessee Williams". Y añade: "Me conmueve profundamente, y quizás ahora más que nunca. Volvió a caer en el texto de una manera así casual antes del verano pasado y me volví a enamorar de tantas frases y palabras, sobre todo de las que salen de boca de ella, y que en realidad, bueno, vienen de quien vienen: de Williams, ese hombre que era el poeta del corazón humano, como lo llamaba Arthur Miller".

La versión que se presenta la semana que viene en el teatro de Avilés sigue al pie de la letra lo que dejó escrito el norteamericano: "Tenemos la suerte y el privilegio de estar frente a un texto tan bien escrito que casi, casi hay que quitarse de exigencias y ponerse al servicio de lo que te revela porque está todo ahí escrito. De hecho, por eso precisamente no hemos versionado nada. Hemos ajustado alguna cosa para, bueno, para que suene bien en castellano, pero nada más", confiesa Poza.

Sobre esta idea de las esencias habla Derqui: "Es una oportunidad hacer de Stanley, aunque el personaje chulo es el de Blanche. Me gustaría ser de Blanche, a su alrededor se vertebra toda la obra. Es la que desencadena un poco el conflicto", relata. Pero nadie se lo va a quitar a Poza: "Lo maravilloso que tiene Blanche, y lo tristísimo es que es su última oportunidad para sobrevivir de alguna manera. Está tan desesperada. Está en un momento de extrema necesidad de acogimiento y de una fragilidad absolutamente fracturada… Yo creo que todos tenemos una parte en nuestro interior que se aterra ante la posibilidad de convertirnos en esas personas que desgraciadamente nos encontramos por las calles, sobre todo en las ciudades, solas, sin ningún tipo de acogimiento por parte de la sociedad. Y no deja de ser una cuasi-indigente. Está a punto de perderlo todo y cuando llega a esa casa lo que pide es protección". Y esa petición se convierte en la mecha que incendia la tragedia.

