Culinos de mérito en Villalegre

Justo García Castrillón es el presidente de Gastrónomos del Yumay y un amante de la sidra. Desde Villalegre reivindica que cada pueblo, ciudad y rincón de Asturias debería organizar su particular homenaje a la sidra, a la cultura sidrera. Expresó este deseo en la espicha organizada por el colectivo que coordina para conmemorar la distinción de la cultura sidrera como patrimonio inmaterial por la Unesco. La fiesta sirvió también para reconocer a tres llagares, una cofradía, una revista y al presidente de la denominación de origen Sidra de Asturias y también llagarero, Víctor Ramos como "Gastrónomos sidreros de mérito".

El llagarero Samuel Trabanco fue uno de los distinguidos . Apeló a la peculiaridad de la cultura sidrera asturiana y defendió que a pesar de gozar de "buena salud es necesario mantenerla y cuidarla". "Estamos perdiendo manzamos y hay que proteger el escanciado ante tanta proliferación de tapones", comentó antes de recibir la distinción. A su lado, su colega Francisco Martinez, del llagar El Gobernador habló de la importancia de preservar la identidad sidrera y puso sobre la mesa la necesidad de avanzar en la comercialización de un producto natural "que no se pone en valor con una botella a 3,70 euros para seis culinos de escanciado". "El campo se está abandonando y para pagar más al agricultor hay que tener en cuenta los costes de la manzana, que no ha subido en los últimos treinta años, ser un defensor de la sidra no es pagarla a 2,50 euros", reflexionó Martínez. También recogió el galardón José Manuel Riestra, del llagar Muñiz, quien agradeció, como sus compañeros, el diploma de reconocimiento a su labor en defensa de la cultura sidrera.

Víctor Ramos recalcó que el campo "es vital" para la sidra. "Tenemos poca manzana en Asturias y para cuidar y mantenerla –la distinción de la Unesco es necesario apoyar al sector para dar prestigio y rentabilidad, no se trata solo de sentimentalismos, de romanticismos, hay negoc ios que son difíciles de mantener"", indicó al tiempo que el responsable de la sidrería Casa Lin, Rodrigo Suárez García, agradeció el reconocimiento recibido de otra sidrería como el Yumay. "Así presta más", indicó no sin antes enfatizar que uno de los pilares de la cultura sidrera es la tradición como el escanciar y compartir. "Es necesario también que los precios se adapten a los costes", ahondó para dar paso a Marcos Xabel Fernández, director de la revista "La sidra" que fue claro en su celebración de la distinción de la Unesco: "No queda todo en tirar voladores, para mantener esta cultura tiene que haber un compromiso de todos de un producto barato para la calidad que tiene".

Miguel Ángel de Dios, de la cofradía del Desarme, celebró el reconocimiento y animó a seguir trabajando por un sector entre culinos, con profesionales que escancian y que dan vida a la cultura. "Es necesaria más promoción", expresó en una jornada en la que el anfitrión Justo García defendió formación para nuevos escanciadores en una jornada en la que sonó el himno de Asturias a la gaita de El Pravianu y a la voz de 130 particiopantes en la espicha, hubo diplomas, la interpretación del himno del Yumay y una cronista oficial como Pepa Sanz que hizo de maestra de ceremonias y una alcaldesa como Mariví Monteserín que definió la sidra y su cultura como el "seny" asturiano: "acogedores y habladores, con la sidra arreglamos el mundo y hay muchas cosas que arreglar". Un culín.