Mariví Monteserín: "Al teatro le vino bien la política y la democracia"

"Yo creo que al teatro Palacio Valdés la democracia y la política le vinieron bien". Lo cree la actual alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y también lo cree su antecesor en el cargo, Santiago Rodríguez Vega, que ahora es presidente del Puerto de Avilés, pero que en noviembre de 1992 reinauguró el odeón local, que el pasado día 13 de enero fue reconocido con su medalla de oro por la Academia de las Artes Escénicas de España en una ceremonia que se celebró en el teatro Calderón de Valladolid (con el Palacio Valdés, los académicos reconocieron al propio Calderón, al palacio de Bellas Artes de México, al Romea de Barcelona o al Festival Iberoamericano de Alcalá).

El deseo de compartir la medalla de oro fue el motivo que sirvió para juntar en el foyer del Palacio Valdés a dos de los cinco exalcaldes que se encargaron de gestionar el teatro y a los concejales de Cultura de los últimos treinta años (Pilar Varela excusó su presencia por motivos laborales y Manuel Ponga, el que inició los trámites de recuperación, y Agustín González, que los terminó, fallecieron). Pero también los concejales de Cultura de 1992 al momento presente: la propia Monteserín, Joaquín Arestegui, Román Antonio Álvarez, Juan José Fernández y Yolanda Alonso, la actual responsable de la política cultural en Avilés.

"Las cosas que funcionan bien, no se tocan, porque puedes tocarlas para potenciarlas o puedes tocarlas para estropearlas", resumió Juan José Fernández, al frente del Palacio Valdés durante el primer gobierno local de coalición entre PSOE-IU. "Aquí estamos concejales de todo el espectro político, bueno, de casi todo, porque ahora el espectro político se dinamitó por la derecha", añadió. "Hemos sido capaces de poner por delante los intereses de la ciudad y poner por delante el trabajar en positivo. Si eso no hubiera sido así, si alguien hubiera llegado aquí en plan de elefante en una cacharrería, estaríamos mucho más atrás de lo que estamos y Avilés sigue estando a la vanguardia de la cultura en Asturias y por supuesto a la vanguardia del teatro", añadió.

Román Antonio Álvarez recordó el papel desempeñado por el primer alcalde de la democracia en la recuperación del teatro: el socialista Manuel Ponga –en realidad, su nombre salió mucho de las bocas de sus herederos socialistas–. "La intención de la propiedad era edificar. Evidentemente, hubo reivindicaciones ciudadanas, efectivamente, pero había que intervenir en una propiedad privada. Y eso es complicado", reconoció el responsable de una campaña de obras para adecuar al Palacio Valdés al siglo XXI. Lo que hizo el exalcalde fue promover la declaración de Bien de Interés Cultural, expropiar el teatro y, seguidamente, incorporarlo al plan de recuperación de los teatros. En un homenaje que sus compañeros le rindieron en 2017, Manuel Ponga declaró a LA NUEVA ESPAÑA: "Hemos conseguido ascender al primer nivel, no sólo nacional, también europeo", dijo. "Estoy feliz, pero no sólo por haber contribuido a recuperar el edificio, también por el uso que tiene actualmente", añadió. "Lo que pasa es que nunca me tocó inaugurar nada", bromeó al final.

Le tocó hacerlo a Rodríguez Vega: "Fue un éxito inaugurarlo, pero me entró otro congojo: que cómo ponemos esto en marcha, cómo funciona esto, cómo se abre, qué personal hay que tener aquí, cuánto cuesta eso", recuerda Rodríguez Vega que se preguntó entonces. La respuesta estuvo en Antonio Ripoll, director del teatro hasta el día de su jubilación –en marzo de 2014–. "Hay que agradecerle a Antonio Ripoll la habilidad y la inteligencia para poder crear un público fiel, una programación identificable y poder trabajar además desde un profesionalismo que es admirable: con corporaciones de todo tipo, el gobierno del PP, el de la coalición, cuando estábamos donde estábamos Juanjo y yo. Ripoll supo siempre poner el teatro como una cuestión general que cual afectaba a cualquier partido político y beneficiaba a la ciudad", señaló Álvarez. Arestegui en este sentido se manifestó del mismo modo: "Lo que favorece mucho a este teatro son las sucesiones tranquilas: que hayamos pasado el breve tiempo que estuvimos nosotros, pero con una sucesión tranquila, sin follones se debe a confiar en la gestión de Antonio Ripoll".

Suscríbete para seguir leyendo