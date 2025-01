El pregonero del Socorro: "Mi infancia son tardes de juegos en el Tocóte"

Miguel García se enfrenta mañana a una dura prueba, no es deportiva pero sí importante. El seleccionador nacional de piragüismo y luanquín será el pregonero de las fiestas del Socorro de este año. Leerá una serie de folios para abrir así las celebraciones invernales de Luanco y, confiesa, está nervioso. "No estoy habituado a este tipo de actos, en realidad, no estoy cómodo", reconoce el deportista, que apura las horas en Sevilla, donde entrena con el combinado nacional de piragüismo durante esta estación del año. Pese a la fiebre que ha tenido estos días con picos de 39 grados, no le ha impedido bucear en su memoria para rescatar algunos de sus recuerdos más luanquinos, los de su infancia, los de antes de subirse por primera vez a una piragua. "Llegaré a Luanco el sábado por la noche", señala. Tendrá tiempo suficiente para subirse al púlpito del salón de actos del instituto luanquín para leer el pregón sobre las 13.30 horas.

Ha preferido escribir un texto antes que improvisar una concatenación de recuerdos entre los que ahondarán vivencias de su barrio natal, el Tocóte, un entorno de la capital gozoniega con marcado acento marinero. "Hablaré de mi infancia, como el barrio está cerca del muelle contaré anécdotas y vivencias de aquellas jornadas en las que pasábamos todo el rato jugando y enredando", apunta García, nervioso aunque ilusionado con la empresa que tiene por delante en las próximas horas. Recordará a sus amistades y contará como cambió su deporte que por aquel entonces era el balonmano por la piragua, algo que le acompaña desde los doce años. "Yo jugaba a balonmano y mi amigo Julián Chico hacía piragüismo, iba a verle competir, probé y hasta hoy", señala el seleccionador nacional de piragüismo, que comenzó a dar sus primeras paladas en aguas de Luanco como miembro de la Sociedad deportiva Gauzón.

El coro masculino "Ferrum", parte del proyecto coral El León de Oro, pondrá la nota musical en el pregón con la interpretaciones de cuatro piezas relacionadas con la tradición marinera y habanera.