Balcón al muelle, la opinión de Covadonga Jiménez: La soledad de no estar bien y la escucha activa en democracia

La tristeza es una emoción intrínseca al ser humano, una respuesta natural a las adversidades, pérdidas o desilusiones que enfrentamos en la vida. Aunque puede ser dolorosa, también es una herramienta que nos permite reflexionar, crecer y conectar con nosotros mismos y con los demás. Y uno de los desencadenantes de esa tristeza puede ser la pérdida de algún aspecto de la identidad. Sucede en Avilés de un tiempo a esta parte que su actividad comercial se encuentra en horas bajas. La falta de relevo ha llevado al cierre de varios negocios, el precio de los alquileres asfixia a los inquilinos y el cambio de hábitos de los compradores ha llevado a una sangría comercial que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estima que la comarca avilesina aporta el 35 por ciento de los comercios perdidos en Asturias en los nueve primeros meses del año pasado.

"Avilés está triste", se ha escuchado decir en no pocas ocasiones desde las filas de la oposición. Lo certificaba en un paseo por el centro este mismo sábado el titular de un negocio muy próximo a la plaza de Hermanos Orbón, donde sí bulle la actividad comercial: "Los comercios abiertos y la gente en la calle dan alegría a la ciudad". El diagnóstico del sector servicios, al menos en lo que se refiere al comercio de proximidad, es el de una crisis profunda. Y para erradicar la tristeza que acompaña a esa crisis conviene llegar al fondo de la cuestión. No es casual que en los soportales de Hermanos Orbón y los negocios del interior de La Plaza haya más alegría. Hay relevo generacional, entusiasmo entre los nuevos emprendedores, comparten espacios, practican la economía circular... En definitiva, un ecosistema para exportar al resto de la ciudad y curar esa sangría que aumentan los gigantes de la venta por internet. Y en ese "no estar bien" que acompaña al comercio local tiene mucho que ver el diseño de una estrategia con visión de futuro sobre el escenario local. No ayuda tampoco la caída poblacional, pero hace tiempo que el sector reclama colaboración entre las administraciones para favorecer nuevas aperturas. Y ese diálogo entre una y otra parte requiere de tiempo para intercambiar experiencias y expectativas. Funcionará con el comercio, pero también en otros ámbitos.

Convocó el gobierno avilesino esta semana a todos los exalcaldes y exconcejales de Cultura desde 1992, año en que se procedió a la reapertura del teatro Palacio Valdés, para brindarles la medalla de oro de la Academia de las Artes Escénicas al odeón local. Y en este último acto, y en el celebrado el pasado 13 de enero en Valladolid, ha habido mensajes coincidentes acerca del papel de la "política" y la "democracia" para el resurgimiento del teatro de sus ruinas y su recuperación. Si el pueblo de Avilés fue quien se movilizó para que los políticos tomaran la iniciativa, qué mejor idea que brindarles a ellos, a todos los avilesinos, en un estreno teatral próximo como "Un tranvía llamado deseo" –con doble función– ese reconocimiento. Y que el aplauso venga de los lados: desde la platea y desde el escenario. Defendía el presidente de Brasil, Lula da Silva, en la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2023 que ha de escucharse al pueblo para profundizar en la democracia. O lo contrario sería sumirnnos en la tristeza y la adversidad.

