"La realidad puede ser de otra manera si damos la opción de cambiar historias"

Cruz Fernández nació hace 53 años y lleva treinta trabajando en Avilés con el colectivo de personas sin hogar. Es trabajadora social. Acaba de publicar con Círculo Rojo el libro "Ahora cuéntame un cuento que sea real", una obra en el que un patito feo no quiso ser cisne, hay una lechera que precisa romper vasijas para empezar de nuevo o un lobo que no es tan feroz como lo pintan. La base de sus historias es la experiencia ganada tras años trabajando con personas sin hogar, aunque Fernández, que ha contado para las ilustraciones con la colaboración de su marido, Marcos María González, y su hijo Ayu, quiere separar la publicación de su día a día al frente del albergue de personas sin vivienda de Avilés.

¿Cuándo comenzó a escribir el libro?

Siempre escribí mucho, pero

como algo terapéutico. Confío mucho en la escritura para aclarar ideas. Nunca había pensado en escribir un libro: ¡tengo una letra horrorosa y cambio letras y sílabas! Pero no todo es el continente sino el contenido: sé lo que quiero decir. Con el libro empecé hace tres años. Como sabe soy trabajadora social, responsable del albergue de transeúntes de Avilés. Siempre quisimos sacar la realidad del colectivo a la calle, y que la sociedad viera a estas personas que utilizan el albergue, que son personas con muchas etiquetas, de forma diferente. Hace tiempo tuvimos la posibilidad de que niños visitaran el centro coincidiendo con un regalo de "amigurumis" fruto de una donación. Luego se nos ocurrió escribir cuentos y ahí empezó tod

o.

Eligió para ese comienzo "Los tres cerditos", que transformó con un mensaje social.

Así es. Pensé en "Los tres cerditos" por el tema de la vivienda. Con él hicimos un cuenta

cuentos y el albergue se nos volvió a llenar de niños. A mi cabeza empezaron a llegar entonces como "perdigonazos" con ideas. Así vino luego el "Patito feo", que igual no quiso ser cisne; "Aladino", que buscó a su genio en su lámpara no tan maravillosa; la fábula de "La lechera", que igual precisa romper cántaros para empezar de cero; "Caperucita" o "Pinocho", que llamamos "Mocho" y es un niño de acogida. Estos cuentos se hicieron para representar, y se representaron. Luego los empecé a enviar a editoriales de las grandes que, como esperaba, no me contestaron. Me hablaron de la coedición y opté por Círculo Rojo, porque es la editorial que más cercanía me ofreció, con la que siempre h

ubo un diálogo fluido y accesible para mí.

¿Qué mensaje transmite entre líneas?

El mensaje es lo más importante. Lo que pretendo es que mayores y niños se cuestionen las cosas. No todo lo que está establecido debe ser siempre así y no todo es siempre real. A veces nos llegan versiones sobre las que no reflexionamos y nos quedamos con esa verdad para siempre, y así no se puede evolucionar. Pretendo con el libro un cambio de mirada: el lobo tal vez no es tan malo, Pinocho tal vez mentía por algo y tal vez hay que romper jarras para empezar de nuevo.

¿Tuvo el apoyo que esperaba

?

Desde Servicios Sociales me dijeron que sí, que venga, para adelante. Porque yo no soy escritora ni pretendo convertirme en escritora. Tengo que reconocer que las personas sin hogar siempre me dejan con la duda de si lo estamos haciendo bien, y siempre acabo viendo al patito feo que llega a mí más hermoso que nunca. Porque intento ver más allá de la primera fachada. El día a día me demuestra que la realidad puede ser de otra manera si damos opción a cambiar historias.

El libro ya está a la venta.

Sí, en las principales plataformas. Me gustaría darle toda la visibilidad posible al libro, que llegue a colegios. El libro va acompañado, además, de unas fichas para trabajar distintos temas: vivienda, amistad, amor incondicional, el soñar construyendo sueños, familias monoparentales… Una profesora de Luanco ya lo está utilizando en clase.

