Clase parlamentaria en Miranda

El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, sigue de ruta por los colegios asturianos para explicar el funcionamiento del organismo que preside. Recaló este lunes en el colegio Luisa de Marillac, en Miranda, donde departió con los alumnos sobre el funcionamiento de la cámara asturiana. El alumnado de 3º de ESO atendió las explicaciones del político antes de proceder al turno de preguntas. La alumna Candela García le interpeló sobre "la suspensión" de las bonificaciones del Gobierno al transporte –por la negativa del PP, Vox y Junts al "decreto ómnibus"–. Cofiño le respondió que pese a que tenía una opinión al respecto no iba a entrar en ese debate: "Me la voy a reservar, formo parte de un grupo político". De todas maneras, aclaró, en Asturias "no afecta la suspensión de ese decreto pese a los vigentes avatares". "Confío en que esas y otras ayudas se recuperen", resumió.

Cofiño inició su charla con un repaso histórico sobre la Junta General del Principado, desde 1444 hasta que Fernando VII disolvió ese ente en 1825 tras referirse a la oposición a la invasión napoleonica. Renació en 1983, ya en democracia, con la aprobación del Estatuto de Autonomía en vigor. Detalló a preguntas del alumnado que el Principado tiene competencias transferidas en Educación y Salud, y que su papel en la Junta es similar a la de un "árbitro" de fútbol. Incidió en la necesidad de "tener esperanzas en la política pese a su mala reputación" y reconoció que su exposición se centró en asuntos "áridos" y resaltó que "la esencia de la democracia" es la "fiscalización y control del gobierno". Habló también del reparto de grupos parlamentarios y se refirió, además, a la Diputación permanente, de la que forman parte 19 diputados, que son los encargados de la toma de decisiones en ausencia del Pleno.

Los estudiantes se interesaron por conocer la Junta. Preguntaron las fechas para visitar el edificio en el que decide el presente y futuro de la comunidad. Cofiño también fue claro a la hora de expresar que la página web de la Junta "es muy mala", después de que Manuel Ángel García de la Campa le preguntara por la sala Constitución.

"Llevamos quince días preparando la visita", indicó la profesora de Geografía, Isabel González, al finalizar el cuestionario de siete preguntas en el que participaron Nicolás Ávila, Pablo Valladolid, Aitor Gil, Paula Jiménez y Enora Jiménez, entre otros estudiantes.