Los comerciantes de Avilés advierten del precio "inasumible" de locales a pie de calle (más elevado en el "cogollo" urbano)

En Avilés hay locales comerciales a pie de calle para todos los gustos: grandes, pequeños, con dos alturas, uno o dos baños, con terraza y sin ella, cerca de colegios o de centros de salud. Pero todos –o un amplio porcentaje, especialmente del centro urbano– comparten una características: el precio, que resulta "inasumible" para muchos comerciantes o emprendedores que desean lanzarse a la aventura empresarial.

Unos ejemplos: entre los más baratos, de acuerdo a un conocido portal inmobiliario, está un local en Cabruñana de 37 metros cuadrados. Se ofrece en alquiler por 250 euros al mes. Entre los más caros se ofrece un local de 99 metros cuadrados en el tramo peatonal de calle de La Cámara por 4.200 euros al mes. Los precios de los alquileres de locales a pie de calle están, de media, entre 1.500 y 2.000 euros al mes en el "cogollo" urbano, que nada tiene que ver con la realidad de los barrios, más económica. Estos precios, a juzgar por los comerciantes, dificulta la implantación y supervivencia del pequeño comercio.

"Cuando alguien decide emprender un negocio, del tipo que sea, lo primero que tiene que tener muy claro y acotados son los gastos generales de levantar la persiana todos los días: renta del local, suministros, cuotas sociales.... Si alguno de estos gastos fijos es desproporcionado hay que pensarlo muy bien, hay que tener la solvencia suficiente, porque igual nos encontramos con un comercio gravemente enfermo antes de que vea la luz", advierten desde la Unión de Comerciantes (Ucayc).

Agregan los empresarios: "Es sorprendente, a veces, escuchar a responsables públicos decir que Avilés es un desierto comercial sin ni siquiera analizar las causas, al menos las más importantes que ocasionan que muchos bajos comerciales estén vacíos aquí, pero también en Oviedo, Gijón u otras ciudades similares a la nuestra. Y esa causa fundamental no es otra que los gastos de ocupación de un local comercial, más cuando está ubicado en una buena zona comercial, a veces es inasumible para el nuevo emprendedor, y también para el que ya lleva años instalado y que está ahora sufriendo los cambios constantes en los hábitos de consumo".

A juicio de los comerciantes, es importante subrayar que "si bien es cierto que existen zonas tensionadas para el alquiler de viviendas, lo mismo ocurre para el alquiler de locales comerciales". "En muchas ocasiones las rentas no son proporcionales a los momentos económicos que atravesamos", dicen. Y lanzan un aviso: "Este es un problema que nos afecta a todos aunque pensemos que no, si no tenemos nosotros el negocio. Calles con desertización comercial afectan claramente al valor del resto de inmuebles, sean oficinas o viviendas. Por eso es de agradecer la sensibilidad de aquellos propietarios que rebajan las rentas no solo para ayudar a los emprendedores, lo que es muy loable, sino también para ayudarse a sí mismos, porque siempre será mejor tener ocupado el local comercial, con una renta adecuada, que tenerlo desocupado por tener precios inasumibles"

Ante esta situación, desde la Ucayc reivindican "pactos de ciudad "entre propietarios, comerciantes, agentes intermedios y administraciones "para que el acceso a una actividad económica no esté irremediablemente dañada antes de comenzar su andadura".

