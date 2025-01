Lo último de la cosecha musical local: Rubén Álvarez es Mike Oldfield

Rubén Álvarez es un músico avilesino, guitarrista por encima de todo. Y en poco más de un mes se embarcará en un proyecto musical internacional avalado por Mike Oldfield, uno de sus ídolos. Está cumpliendo un sueño y girará por toda Europa durante un mes y medio como guitarrista principal del espectáculo "Mike Oldfield’s Tubullar Bells, The 50th Anniversary Celebration". El proyecto está dirigido por Robin A.Smith y mano derecha de Oldfield en varias giras, responsable de la dirección musical del artista que fue capaz de revolucionar la música en el último cuarto del siglo XX.

Álvarez ya conocía a Smith de otras experiencias musicales, de cuando participó con el grupo avilesino "Tubular Tribute" en Inglaterra, y poco más. En esta ocasión, había un matiz diferente. Fue el propio Mike Oldfield el que trasladó a Smith la posibilidad de que el guitarrista avilesino participara en la banda. Así se lo hizo saber el director musical en una llamada telefónica a Rubén Álvarez el pasado 16 de diciembre cuando hablaron de formalizar el contrato. "Me comentó que había hablado con Oldfield hacía meses y que le había comentado que si me conocía. Smith me dijo entonces que necesitaba que me uniera al proyecto. Le respondía que era un honor para mí", explica Rubén Álvarez, que en dos días comenzó a recibir emails de diferentes departamentos para formalizar el acuerdo que supone tocar en 23 fechas durante mes y medio en escenarios de Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, República Checa, Países Bajos... En casi todos los conciertos ya están todas las entradas vendidas.

"Estoy súper feliz, es una de las ilusiones de mi vida musicalmente hablando y nunca lo pensé, es lo más cercano de tocar con Mike Oldfield, es la banda oficial, es como tocar techo. No me gusta el fútbol pero es como si jugaras en el Avilés y fichas por el Real Madrid", señala el guitarrista, que reconoce que dado el estudio constante de la guitarra de Mike Oldfield desde hace décadas solo "tendrá que repasar". "Para mí tocar Mike Oldfield es como tocar mis canciones y voy a ser el centro del show, qué ilusión", indica. "Tengo mil ideas porque además me dan libertad para crear en un lenguaje que yo controlo", añade.

Rubén Álvarez sustituirá como guitarrista principal de la banda a Jay Stapley, que fuera el seis cuerdas de Mike Oldfield durante buena parte de los años noventa, una década después de que el tío de Rubén, Jesús Álvarez, le regalara una cinta grabada, un cassette recopilatorio, de diversos temas del creador de "Tubular Bells" que, sin quererlo, marcaría una de las principales pasiones musicales del guitarrista avilesino. "Es lo más cerca que estaré de Mike Oldfield, si viene a algún concierto o algo así, que dudo que ocurra será lo máximo. Nunca escribí un libro, pero sí grabé discos, tengo una hija y, si conozco a Mike Oldfield, plantaré un árbol (risas) para hacerlo todo en la vida", relata Rubén Álvarez, ilusionado con embarcarse en este proyecto en el que ha podido elegir de todo, como por ejemplo, usar el número de guitarras que desee, llevará tres, y tendrá que despreocuparse de viajar con ellas en los aviones. "Se hacen cargo de todo", comenta con una cara de ilusión similar a la de un niño.