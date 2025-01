¿Se pueden adaptar en Avilés los locales vacíos como viviendas? Esto es lo que dice la normativa

La reconversión de bajos en viviendas está prohibida en la zona centro de Avilés. La propuesta de algunos agentes inmobiliarios locales para dar uso a los numerosos bajos en desuso en la ciudad por la crisis del comercio de proximidad y los altos precios estaría muy limitado por el Plan General de Ordenación (PGO), que es la norma que rige los usos del suelo en el concejo. Además, el PGO fija otra serie de medidas, como que el suelo esté al menos un metro por encima de la rasante del terreno o disponer de salida de humos bajo cubierta para habilitar este uso.

El uso de bajos comerciales como vivienda comienza a ser frecuente en muchas ciudades. Esta conversión es, fundamentalmente, fruto de dos factores: la crisis del pequeño comercio, que ha dejado numerosos locales sin uso; y la escasez de vivienda, que ha propiciado que mucha gente vea en estos espacios un lugar para vivir. La propuesta también fue puesta sobre la mesa en este periódico por profesionales del sector inmobiliario, que encontraban en esta posibilidad una manera de desahogar, aunque sea levemente, la crisis de vivienda que padece el concejo avilesino.

Si bien este desahogo sería muy limitado, ya que el PGO de Avilés, aprobado en 2006 prohíbe el uso de bajos como vivienda en la zona central, que abarca buena parte del casco urbano avilesino: la zona centro, Las Meanas, El Quirinal o parte de El Carbayedo. "Se prohíbe, en obras de nueva planta, el destino de las plantas bajas a vivienda, o la creación de nuevas viviendas, a través de obras de reforma en situación de planta baja; excepto en los casos en que el uso sea unifamiliar o la construcción se encuentre retirada de la alineación", fija la norma.

¿Y qué pasa con las calles que no están dentro de la denominada zona central por el PGO? También se fijan limitaciones. "Su nivel de suelo en las piezas habitables deberá mantenerse, en ese caso, al menos un metro por encima de la rasante del terreno, excepto si se trata de viviendas para personas en situación de movilidad reducida". Además, fuentes consultadas también señalan que se establecen ciertas limitaciones, como que los locales dispongan de salida de humos por la cubierta del edificio.

A las complejidades de la normativa hay que sumarle otro factor. "No todo local es susceptible de ser utilizado como vivienda, porque necesita de ventanas y una distribución que permita dotarlo de estancias, por lo que no todos cumplen", apunta Miguel García de la Vega, de la inmobiliaria De la Vega, sobre una posibilidad que, considera, "no acabaría con los problemas de vivienda, pero sí ayudaría a mitigarlos".