Un currículo educativo deslumbrante: Viktoria, la avilesina de origen ucraniano becada por Amancio Ortega

Viktoria Kamchatnaya Malakhov es una estudiante de 4º de ESO del instituto Carreño Miranda de Avilés. Habla español, inglés y también en ucraniano, que es su lengua materna y quiere profundizar sus conocimientos de francés. Sus calificaciones son de diez y el próximo curso estudiará en Canadá, donde hará el equivalente a 1º de Bachillerato. Y esto es así porque Kamchatnaya Malakhov ha obtenido una de las becas Amancio Ortega que tras varias pruebas premia a los mejores expedientes del país con un año educativo en Estados Unidos o Canadá. La joven avilesina estudiará en Campbell River, en la isla de Vancouver. Su sonrisa evoca ilusión, con la que comenzó las pruebas y mantiene tras saber el resultado.

El proceso para llegar donde ha llegado comenzó el pasado mes de septiembre con asuntos burocráticos. "La primera prueba fue un ‘speaking’ (examen de conversación) a través de una vídeollamada, todo en inglés y después hubo una prueba presencial de ‘listening’, ‘reading’ (exámenes de comprensión auditiva y lectora) y otro de gramática", relata la joven nacida en Coimbra (Portugal) y avilesina desde que tenía 3 años. Obtuvo una nota de 9,697 y la nota de corte estaba en un 9,641. "Estaba muy nerviosa pero muy concentrada, cuando acabé lloré de la presión", señala Kamchatnaya Malakhov, que luego pasó otra entrevista personal en la que habló de sus aficiones como la cocina y tuvo que elegir un personaje histórico. "Escogí a Kant porque lo estábamos dando en el instituto", apuntó la joven, que supo que era una de las becadas el pasado 18 de diciembre. "Volvíamos de un viaje por Milán y, ya en el instituto, abrí la web y vi que estaba seleccionada; me quedé temblando de la emoción", relata la joven, que se lo contó de inmediato a sus padres. También a sus amigas y familiares, a los que no les había dicho nada sobre su iniciativa de presentarse a la beca Amancio Ortega. "No se lo dije a nadie salvo a mis padres", comenta la joven, en principio temerosa de que sus planes no salieran adelante.

Ahora todo es diferente, ya tiene diez meses de estudios en Canadá garantizados, vivirá con una familia de acogida y estudiará en un instituto. "Tengo las expectativas altas y me pregunto cómo serán allí los institutos", indica la estudiante del Carreño Miranda. El 22 de agosto cumplirá 16 años y quiere organizar una fiesta "con el máximo de personas posible". Será unos días antes de su partida a Canadá, donde confirma que, a falta de una decisión final, "no estudiará Letras".

Yadviha, que es su madre, está muy orgullosa de los avances de su hija. Al menos dos asturianos han obtenido la prestigiosa beca de estudios que lleva el nombre del fundador de Inditex. El hermano de Victoria, David, de 8 años, está también "contento" por su hermana. Y los tres sonríen y quieren ir a Portugal, al Alentejo, donde reside parte de su familia ucraniana para contarles que Viktoria estudiará becada un curso en Canadá.

Suscríbete para seguir leyendo