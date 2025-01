El Ayuntamiento descarta paralizar las obras en el Alto del Vidriero

Los vecinos del Alto del Vidriero iniciaron ayer, aprovechando la celebración del Pleno, una recogida de firmas para tratar de paralizar las obras de renovación de pavimentos y servicios municipales que se están ejecutando en la plaza del Alto del Vidriero y el camino de La Luz.. Pero no parece que, al menos de momento, vayan a conseguir su objetivo. El concejal del PP Jorge García pidió explicaciones al gobierno local y que se atiendan las peticiones vecinales, o al menos que se estudie la posibilidad de una reordenación del tráfico. Pero la respuesta del concejal de Servicios Urbanos y Movilidad, Pelayo García, fue contundente: no a paralizar las obras. "La suspensión tendría consecuencias económicas importantes, y la solución a problemas de accesibilidad en 200 metros ya suponen una mejora considerable respecto de la situación actual", explicó el edil socialista. Respecto de una posible reordenación del tráfico, señaló que se estudió y que establecer el sentido único "no es una solución factible". En opinión de Pelayo García, ya se han realizado correcciones sobre el proyecto inicial, "y se ha intentando acompasar lo que piden los vecinos con lo que es posible técnicamente. Son obras de urbanización y mantenimiento con actuaciones consensuadas".