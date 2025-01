David Serrano, director teatral: "‘Un tranvía llamado Deseo’ es un clásico que resulta moderno"

"Un tranvía llamado Deseo" inaugura trayecto este fin de semana en el teatro Palacio Valdés con doble función, el viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero. David Serrano conduce este ‘tranvía’, obra maestra del dramaturgo Tennessee Williams: "Es un clásico incuestionable que resulta absolutamente moderno y contemporáneo. Es una obra que habla de cosas actuales: la violencia machista, el triunfo del bruto o de la fuerza sobre el débil, cosas que están pasando ahora y que pasaban hace setenta años".

Serrano destacó que su intención ha sido alejarse todo lo posible de la adaptación cinematográfica de Elia Kazan tanto en la puesta en escena como en el trabajo actoral. En el elenco: Nathalie Poza, Pablo Derqui, María Vázquez y Jorge Úson. Actores y actrices reconocían ayer en Avilés "estar en carne viva antes del parto de la criatura", como señaló Poza. Vázquez agregaba: "Sabemos que el público aquí es muy acogedor". Tanto que David Serrano reconoció: "No entiendo hacer un estreno y que no sea aquí". El director ya suma nueve en Avilés.

Y es que Serrano confesó que fue "Un tranvía llamado Deseo" quien le eligió a él, y no a la inversa. "Fue Nathalie (Poza) la que me vino a buscar como director. Me dijo que ya había hablado con María (Vázquez) y que querían hacer esta obra". Para Poza el texto de Williams tiene muchas virtudes. "Siempre me ha conmovido dar voz al más desdichado y ahora la compasión brilla por su ausencia. Así que es un momento hermoso para reivindicar la ternura", dijo. Consideró al escritor –que ganó en 1948 del Premio Pulitzer en la categoría Drama– el poeta del corazón humano. Del mismo Arthur Miller, gran admirador de la obra, dijo en su momento: " ‘Un tranvía llamado Deseo’ es un grito de dolor".

El también actor Pablo Derqui coincidió con sus colegas en que "Un tranvía llamado Deseo" es un texto vigente a día de hoy. "Es una oportunidad de transitar por una cosa tan potente que también podemos acercar a las nuevas generaciones, a las que igual les suena algo de un tranvía pero no conocen tanto", señaló. El tranvía que llega a Avilés es el de los sentimientos, el vértigo y la emoción a partes iguales, a juzgar por los actores.

Jorge Úson valoró así el reparto: "Estoy alucinando con mis compañeros". Ayer todos estaban con la piel de gallina tras conocer la escenografía en el teatro Palacio Valdés. Aplaudieron el trabajo de iluminación, sonido… "La música es un personaje más", desveló Poza. Carmen Barrantes habló del "milagro del teatro" en un mundo cada vez más digitalizado: "El teatro tiene ese milagro donde la velocidad es la que es. Es presente puro", enunció.

María Vázquez planteó que con el estreno de "Un tranvía llamado Deseo" en el teatro Palacio Valdés "se terminará de acabar la obra con el público". La función tendrá un descanso entre medias. Luego el tranvía seguirá haciendo parada por otros teatros del país.