El gerente de la rula de Avilés, cesa por jubilación: "Mi mayor orgullo es la marca 'Pescado de confianza', ninguna otra lonja tiene nada parecido"

Relevo en el puente de mando de la rula de Avilés; Ramón Álvarez Suárez, el que fue capitán del «barco» desde su botadura en 2009 se jubila y cede el testigo a Ángel Muñoz. El gerente saliente, natural de San Juan de la Arena, donde nació en 1959, hijo y nieto de pescadores, hace balance de quince años de trabajo al frente de la «superlonja» que concibió el ex presidente del Principado Álvarez Areces para impulsar el sector pesquero asturiano. Una historia con luces y sombras de la que Ramón Álvarez fue destacado protagonista: «Me voy con la satisfacción de saber que el equipo humano que queda en la lonja está capacitada para llevarla a buen puerto».

–Hijo y nieto de pescadores, siendo un guaje usted llegó a ir a la mar a pescar, pero no cuajó como pescador: ¿por qué?

–No fue porque no me hubiese gustado, sino porque mi padre, como tantos padres que quieren lo mejor para sus hijos, quiso alejarme de la dureza de esa profesión; trató de que estudiara, cosa que no hice, y acabé vinculado a la pesca, pero de otra manera.

–¿A qué ser dedicaba usted profesionalmente en 2009, antes de ser fichado para gestionar la nueva rula de Avilés?

–Trabajaba en el área comercial de Pescados Basilio.

–¿Quién le llamó en 2009 y en qué términos para asumir la gerencia de la nueva rula de Avilés?

–José Ignacio Cabrera, que entonces era director general de Pesca. Yo no entendía nada: me hablaban de que la rula iba a ser gestionada por una sociedad cuando lo que todo el mundo daba por sentado es que ese papel lo seguiría desempeñando la cofradía de pescadores «Virgen de las Mareas». De hecho, que una sociedad gestione una lonja de pescado sigue siendo una rareza hoy en día en el sector pesquero español.

–¿Era consciente entonces del polvorín en donde entraba?

–En absoluto. Aún recuerdo mi primera visita a las instalaciones, cuando vi pasillos de 200 metros de largo que habría que llenar de actividad, se me pusieron los pelos como escarpias. Las instalaciones eran –y son– una pasada. Me estaban poniendo un Ferrari en las manos y creo que mejor me hubieran dado un tractor.

–Se puso por designio político al frente de un edificio nuevo, pero con una plantilla heredada y acostumbrada a un modelo operativo que pasó a mejor vida: ¿cómo afrontó ese proceso de «reinvención»?

–La plantilla, así fuera porque todo estaba tan revuelto en aquel momento que temía por su futuro, fue decisiva en sacar adelante el proyecto. Lo que pusimos en marcha fue una metodología de trabajo y gestión basada en la norma de calidad ISO 9001 y firmamos un convenio colectivo para fijar el marco de derechos laborales. Con las otras «patas» del banco –compradores, armadores...– hablé largo y tendido de a dónde queríamos ir y de su protagonismo en ese viaje; a muchos los conocía como consecuencia de mi anterior trabajo. Y poco a poco, todas las piezas fueron encajando.

–Uno de los cambios que más rechazo suscitó –parece mentira visto con perspectiva histórica– fue introducir la cinta transportadora como elemento vertebral de las subastas de pescado poniendo fin a la exposición de cajas por apilamiento en el suelo.

–Pues sí, el sistema tuvo detractores; siempre que hay cambios en metodologías tan arraigadas como era la venta de pescado a pie de cancha pasan esas cosas. Verdaderamente, el problema fue que por falta de tiempo abrimos la rula sin haber hecho pruebas de estrés y casi sin certezas de que todo funcionaría. Nos tiramos a la piscina con apenas dos dotas de agua.

–Explíqueme su punto de vista sobre aquel desagradable episodio de la fuga de armadores a Galicia, donde por cierto alguno sigue radicado.

–Eso ocurrió en 2006, antes de abrir la nueva rula y como consecuencia de una escisión ente armadores y los directivos de la cofradía. Lo que yo busqué fue la interlocución para su retorno. Alguno lo hizo, otros no.

–No obstante, la rula hizo de la necesidad virtud y en ausencia de barcos asturianos, en este tiempo ha captado embarcaciones pesqueras de comunidades vecinos que venden con frecuencia sus capturas en Avilés. ¿A rey muerto, rey puesto?

–En el pasado, la rula de Avilés tenía un parámetro del orden del 70-75 por ciento de barcos asturianos que vendían regular o exclusivamente en sus instalaciones. Hoy en día, fruto de la disminución de unidades que componen la flota pesquera asturiana y de otros motivos, como la marcha de armadores a Galicia, ese parámetro oscila entre el 20 y el 25 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que la rula ha captado barcos no necesariamente asturianos. Pero es que yo no concibo otra cosa; es más, hoy en día no podría ser de otra manera: somos una instalación que se enfoca a dar servicios pesqueros de forma indiferenciada y donde no se mira la matrícula a los barcos.

–¿A quién se le ocurrió y cómo se dieron los primeros pasos para adentrarse en un campo nunca antes explorado como fue asociar la actividad de la rula y de lo productos que pasan por ella a marcas y sellos de calidad?

–Ese empeño en la especialización y la diferenciación fue en gran medida una obsesión mía. Supongo que me había influido todo lo visto en materia de comercialización en mi anterior etapa laboral en Pescados Basilio y, además, tengo el convencimiento de que la rula tiene dos ventajas competitivas poderosísimas: la cercanía a a los consumidores y la calidad de los productos que pasan por ella. Eso tiene un gran valor añadido y lo que aquí venimos intentado hace años es rentabilizarlo para que se beneficien tanto el sector extractivo como el comercial.

–Así surge la marca de calidad «Pescado de confianza de la rula de Avilés». Explíqueme para qué sirve.

–«Pescado de confianza» es una idea compleja, exclusiva de esta rula y que se gestiona cien por ciento desde la entidad, sin terceros inmiscuidos. No se trata solo de resaltar y garantizar la calidad de los productos que se comercializan en la rula, sino que también implica un "modo de hacer", respetar unos protocolos en los procesos –toma de temperaturas, realización de analíticas, control de parasitación...–, además de atender a variables como el respeto al medio ambiente o el fomento de la economía circular. Todo esto, que puede parecer normal no lo es en absoluto y, desde luego, como aquí no se hace en ninguna otra rula de España.

–¿Considera que el mercado valora en lo que vale ese plus que ofrece la rula de Avilés a sus productos?

–Desde luego, ese es el objetivo final. Hay ciertas especies cuyo valor medio, ciertamente, es mayor en la rula de Avilés que en otras plazas pesqueras. También hemos logrado importantes avances en la distinción y diferenciación de los productos pesqueros que llevan el sello de la rula de Avilés en los mostradores de las pescaderías. Pero para que ese plus de valor sea una realidad traducible en precios diferenciados lo importante es que todos los eslabones de la cadena comercial se lo crean y trabajemos todo a una. Es en lo que estamos y en lo que, con toda seguridad, va a seguir trabajando el futuro gerente, Ángel Muñoz.

–Hubo un tiempo en que se trató de implantar la subasta on line de pescado; ¿por qué no se ha llevado a cabo ese proyecto?

–La herramienta existe, es una realidad; o sea, que se podría implantar mañana. La razón de que la utilidad no se use es la cautela; en lugares donde se probó hubo sonoros batacazos. Soy de la opinión de que se puede hacer venta on line, pero para determinadas especies y en momentos concreto; en estos momentos desconfío de una implantación generalizada.

–¿Qué cicatrices le quedaron de aquel juicio en el que Hacienda acusó a la rula de practicar y amparar el fraude fiscal?

–En aquellos días aciagos sentí impotencia y rabia; también la sensación de injusticia. Como es sabido, finalmente se aceptó una resolución sancionadora condicionada por las alternativas que daba la Agencia Tributaria a sabiendas, en todo caso, de que las acusaciones eran mentira.

–La Agencia Tributaria impuso a la rula una sanción de 1,2 millones de euros. ¿Ya se ha acabado de pagar?

–Sí,está pagada en su totalidad.

–¿Contará ahora por qué, a resultas de aquel conflicto fiscal, dimitió en octubre de 2015? Entonces alegó los consabidos «motivos personales».

–No estaba a gusto, tenía ansiedad y muy mal cuerpo por cómo se había resuelto el lío con Hacienda.

–Y a los diez meses de aquella marcha, y llevando la contraria a eso de que segundas partes nunca son buenas, vuelve usted a aceptar hacerse cargo de la gerencia de la rula. ¿Por qué lo hizo?

–Para mi sorpresa, me telefoneó Santiago Rodríguez Vega, el presidente del Puerto, para tantearme y ver si era posible mi regreso. Dilaté la respuesta porque antes quise llamar a varias personas implicadas en el proyecto de la lonja y que me contaran qué estaba pasando. Y finalmente acepté porque me vi moralmente capacitado para retomar lo que había empezado.

–¿En qué ha quedado su empeño por centralizar el mercado pesquero asturiano?

–Esa idea no deja de ser un brindis al sol porque, siendo algo que sin duda sería bueno para el conjunto del sector pesquero, depende de los políticos y no parecen por la labor.

–¿Qué beneficios tiene, a su juicio, la concentración comercial en el ámbito de la pesca?

–Proporcionaría mejoras de funcionamiento en toda la cadena de distribución, generaría ahorros de costes y sinergias, además de darnos armas para competir con grandes lonjas de otras comunidades autónomas.

–Se ha querido ver en esa idea una ambición desbocada de Avilés por acaparar toda la pesca asturiana...

–Esa es una lectura equivocada e interesada del asunto. Una gestión pesquera centralizada es compatible con mantener abiertas todas las lonjas. Yo ya no lo veré en mi etapa profesional en activo, pero es cuestión de tiempo que haya que abrir ese melón por una simple cuestión de sostenibilidad económica del actual modelo.

–¿Qué espina le queda clavada o qué proyecto lamenta que no haya podido realizarse?

–Me habría gustado haber logrado dar más impulso al proyecto «Pescado de confianza de la rula de Avilés», pero marcho con la satisfacción de saber que el próximo gerente está capacitado para llevar la nave a buen puerto con el apoyo del resto de la plantilla, que tiene totalmente interiorizado el concepto .

–A grandes rasgos, ¿cuál es su legado?

–El equipo humano de la rula, cien por ciento profesionalizado y comprometido.

