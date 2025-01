Los negocios "semiautomáticos", también en auge

En los últimos tiempos también han proliferado en Avilés la explotación de bajos comerciales por negocios "semiautómaticos": máquinas de vending, lavadoras automáticas... "Se trata de una fórmula que, aunque conlleva trabajo, porque hay que estar pendiente, acudir todos los días a reponer y demás, no te obliga a estar ocho horas, como un quiosco, y te permite prestar un servicio 24 horas", explica Miguel Fernández Mendiguchía, un joven emprendedor de 23 años que hace "dos años y medio" montó con el apoyo de su padre unas máquinas de vending en la calle Fernando Morán, casi en la esquina con la avenida San Agustín. Este estudiante de ingeniería con inquietud por los negocios, que quiso lanzarse al mercado del vending tras ser "cliente habitual de este tipo de máquinas", explota el bajo comercial del número 2 de Fernando Morán en régimen de alquiler. "Ahora en Avilés hay un local vacío cada diez metros. Busqué un sitio que no tuviese negocios parecidos cerca y que tuviese tránsito. Había para escoger", afirma de una casuística que, estima, "hará que los precios de los locales acabe bajando". Los locales de lavandería son la otra opción. "Pero ya no es lo que era. Hay demasiados para el volumen de público que tiene Avilés, próximamente empezarán a cerrar", augura el propietario de uno ubicado en Palacio Valdés.