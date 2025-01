La nueva "macro discoteca" de Dani Parrondo, excantante de Tekila, se estrena en Avilés: descubre la fecha

Ya hay fecha y lugar de estreno para "Goat", el nuevo proyecto de Daniel Parrondo, excantante y una de las caras más reconocibles de la orquesta Tekila. El artista debutará con su nuevo proyecto el próximo día 1 de marzo, día del descenso de Galiana, en pleno centro de Avilés. Tras el baño de espuma, el salense se hará con el micrófono para ofrecer en la Plaza de España su nuevo espectáculo, que apunta a revolucionar las verbenas de Asturias.

“Voy tras lo difícil, porque en lo fácil hay cola. Lo fácil sería hacer un grupo, pero quiero ir más allá y revolucionar la verbena con un nuevo concepto de fiesta y animación. Y me voy a dejar la vida en el proyecto”, asegura el cantante a LA NUEVA ESPAÑA. Parrondo se lanza a la piscina con una “macro discoteca”, con la que quiere darle a los jóvenes lo que necesitan. “Por supuesto, sin olvidar la música de verbena asturiana, las cumbias y los merengues… Esto será algo para todos los públicos”, asegura.

"Seremos siete sobre el escenario”, cuenta este fan absoluto de Messi. GOAT, como se conoce al astro argentino del fútbol responde a las siglas de “Greatest Of All Time” en inglés, “el mejor de todos los tiempos”. Para fortuna de sus seguidores, que no son pocos, Parrondo seguirá cantando. “Va ser un Dani multiplicado por diez. Cantaré, bailaré, animaré y dirigiré mi propio show. Tengo mis ideas y voy con ellas al fin del mundo. El objetivo principal es llenar cada fiesta en la que actuemos y llevar el ambiente de un festival a la verbena. Quiero que sea un producto más exclusivo. Nunca verán la misma actuación de un día a otro, cada noche será algo diferente”, detalla el salense.