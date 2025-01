El PSOE e IU, indignados por la falta de presupuesto en Castrillón

"Esta es una prueba más de la parálisis que se vive en Castrillón". Mañana se celebra el primer pleno de 2025 en el Ayuntamiento de Castrillón y, dentro de los puntos del día, no se contempla la aprobación del presupuesto de este año, algo que alarma a la oposición. "Es lo mismo del año pasado", apunta Yasmina Triguero, portavoz de Izquierda Unida, e Iván López, su homónimo en el PSOE local. Ambos denuncian que volverá a ser "un año perdido" para el concejo.

"Este gobierno nos vuelve a dejar sin presupuesto", señala Triguero, quien recuerda que "desde septiembre nos vienen diciendo que están trabajando en él. Estamos a finales de enero y lo que nos han comunicado es que, de momento, no se van a presentar", explica la exalcaldesa, quien estima que "hasta marzo o abril" no sabrán nada del nuevo presupuesto, ya que "primero deben finalizar el cierre del ejercicio pasado". "Esto va a suponer un gran perjuicio para los ciudadanos, porque si no hay presupuesto no se pueden solucionar las necesidades que tiene el Ayuntamiento", indica la de Izquierda Unida, quien añade que, con esto, "se van a perder cuatro meses de este ejercicio, si no son más, donde no se podrá poner en marcha ningún proyecto estratégico". "Por segundo año vemos cómo este gobierno es incapaz de gestionar el Ayuntamiento. Se están nutriendo de las inversiones que dejamos lanzadas, están viviendo de eso. No hay una proyección de futuro ni perspectiva, todo lo que sale es cosa de terceros, como el área de autocaravanas de Salinas", afirma Triguero, quien pone el foco también en la Mina de Arnao, donde cree que el futuro es poco alentador. "Este gobierno está paralizando todo lo que se había iniciado, como el proyecto estratégico de la Mina de Arnao. Los datos nos dicen que van a renunciar al alargamiento de las galerías. Creemos que no van a ser capaces de poner en marcha los más de dos millones de euros de subvención", sentencia.

López se suma a las críticas de Triguero. "Tenían que haber aprobado el presupuesto en el último trimestre de 2025 y ya vemos que no hacen nada. Ahora se prorrogarán unas cuentas en las que no hay un plan de inversiones. Ya han hecho una modificación de crédito para el marcador de Ferrota, pero no meten nada más", subraya el socialista, quien destaca que "la zona rural está que mete miedo y tienen todas las inversiones paralizadas". "Van a cumplir dos años en el gobierno y no han hecho nada de su programa electoral, ni lo que no conlleva inversiones, como bajar los impuestos. Esto demuestra su incapacidad para gobernar", esgrime López, y añade que desde el PP nadie se ha puesto en contacto con su partido para negociar el presupuesto. "Estamos viendo que, si les quitas de los puestos de gobierno, el Ayuntamiento llevaría el mismo rimo. Solo toman decisiones técnicas", concluyó.

