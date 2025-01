Avilés estrenará el campus que "nunca quiso": ¿Qué ha cambiado ahora?

La puesta de largo del proyecto de la Universidad Nebrija fue ayer muy celebrada por todos los sectores de la ciudad. Tanto desde el ámbito político como el social y el empresarial: «Es una de las mejores noticias de los últimos años para Avilés», coincidieron.

«Esto es solo el comienzo de un vínculo de Nebrija con Avilés que contribuirá positivamente al desarrollo socioeconómico, la empleabilidad y al fomento de la cultura del conocimiento en una ciudad, Avilés, que acoge desde todos los sectores sociales con entusiasmo la llegada de Nebrija», destacó Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio, quien también resaltó que el proyecto de la institución académica «llega encabezado por personas de reconocido prestigio en el mundo universitario y con una notable vinculación con el territorio».

En el acto también estuvo presente el presidente de la Autoridad Portuaria y exalcalde de Avilés, Santiago Rodríguez Vega. «Tanto la presencia de la Nebrija como el desarrollo del suelo de Baterías son dos proyectos que en unos años van a ir haciendo una ciudad distinta y cosmopolita», apuntó Rodríguez Vega, quien reconoció que en sus etapas como regidor (1988-1995; y 2003-2007) vivió «presiones» desde varios sectores para reclamar un campus de la Universidad de Oviedo en la ciudad, como tenían Gijón y Mieres. «Siempre hice un planteamiento frontal a estas peticiones, porque no me parecían razonables. No tenía sentido y creo que iba contra el espíritu universitario que cada ciudad asturiana tuviese facultades para que los estudiantes no tuvieran que desplazarse. Sin embargo, este caso es diferente, porque viene a cubrir un hueco que estaba por ocupar», defendió.

En la presentación también hubo una nutrida representación de miembros del gobierno local; si bien, todos del grupo municipal socialista: Manuel Campa, Juan Carlos Guerrero, Yolanda Alonso, Pelayo García o Noé Vega acudieron al Espacio Maqua. Por parte de Cambia Avilés, la confluencia de Podemos e IU que también integra el gobierno avilesino, no acudió nadie.

Sí hubo en la primera fila del acto representantes de la oposición y otros alcaldes de la comarca, como el de Illas Alberto Tirador. Tanto Esther Llamazares, portavoz del PP, como Arancha Martínez Riola, de Vox, aplaudieron la noticia. «Que hayan apostado por instalarse en Avilés es muy importante para la ciudad y lo hemos celebrado desde el primer momento. Viene a resolver algunas carencias que tiene Avilés y los problemas de personal que padece el sector sanitario, tanto público como privado», destacó Llamazares, quien auguró que la llegada de la institución docente «puede servir para atraer gente joven». En una línea muy similar se posicionó Riola: «Avilés merece ser ciudad universitaria, y lo será gracias a esta institución, una de las universidades más prestigiosas de España. Esperamos que a nivel local y regional se trate la implantación de este grado con el cuidado y respeto que merece. Será un cambio para una ciudad tan envejecida como Avilés, donde generaciones enteras se han ido a vivir a otros lugares, y también un impulso educativo, comercial y demográfico», subrayó.

En un día histórico como el de ayer tampoco pudo faltar la cronista oficial, María Josefa Sanz. «Es un día para tirar voladores», reconoció la historiadora «y profesora de universidad pública», que celebró la futura implantación del grado de Enfermería y el inicio de los estudios de Español como Lengua Extranjera. «Todo lo que sea mejorar y hacer de Avilés una ciudad viva es muy importante», destacó.

El presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, la Ucayc, José Manuel García, «Roxín», destacó igualmente la relevancia de la cita. «Es un día y una noticia importantísima y que va a ser clave en el futuro de la ciudad», auguró el empresario, quien dio una relevancia global al desembarco de la Nebrija: «Va a beneficiar a todo el mundo, a todos los sectores y, además, va a atraer a un montón de gente, especialmente jóvenes». n