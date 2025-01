Las parcelas del ecoparque de Baterías estarán listas para entregar a finales de 2026

Las parcelas del futuro ecoparque de Baterías estarán listas a finales de 2026 para entregar a las empresas que se quieran asentar en ellas. Esa es al menos la previsión de su propietaria, la empresa estatal Sepides, que ha presentado el proyecto en el Ayuntamiento de Avilés en un acto al que han asistido concejales de la Corporación, empresarios y sindicatos, la consejera de Transición Ecológica e Industria, Nieves Roqueñí, el viceconsejero de Indsutria, Isaac Pola, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, entre otros. Sepides prevé formalizar la propiedad de las parcelas en septiembre u octubre de este año, con lo que ya podrá formalizar las ventas. Mientras tanto se desarrollarán los proyectos de urbanización, descontaminación y reparcelación. La inversión ascenderá a 50 millones de euros, de los que aproximadamente 17 corresponderán a descontaminar el suelo. El precio aún no se ha fijado, pero será competitivo para atraer industria tractora.

El presidente de Sepides, Francisco Blanco, se desplazó hasta Avilés para presentar el proyecto de la futura área industrial una vez que la Corporación municipal aprobó por unanimidad la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para poder desarrollar el ecoparque. Se trata de un espacio de 340.000 metros cuadrados, de los que más de 210.000 se destinarán a un suelo industrial que será "líder en la región por su especialización, calidad y certificación verde para acoger una industria sostenible, medioambientalmente y con eficiencia productiva", señaló una orgullosa alcaldesa, Mariví Monteserín.

Francisco Blanco explicó la distribución de las parcelas, con una superficie mínima de 6.000 metros cuadrados y manzanas de hasta 60.000 metros cuadrados para acoger gran industria, que se podrán parcelar si fuera necesario para adaptarse, si fuera necesario, a un proyecto de carácter estratégico. Se trata de los terrenos lindantes con la avenida del Zinc, que son además los más contaminados. También habrá espacio para actividades económicas urbanas, otras dotacionales, y zona verde con especies autóctonas bordeando el polígono,

El presidente de Sepides explicó que ahora se procederá a ultimar el proyecto de reparcelación para la inscripción de las fincas. Y mientras tanto se abordarán las dos fases que quedan pendientes. Ya ha salido a licitación el proyecto de urbanización, y se han iniciado los sondeos y estudios para abordar la descontaminación de los suelos. La idea es iniciar ambos, de manera paralela, a finales de este año o principios del siguiente.

También ha salido a licitación el edificio de almacenes generales, al que opta ArcelorMittal. Este espacio reúne unas características especiales, ya que el edificio está construido y no supone grandes tareas de contaminación para su rehabilitación y uso.

Francisco Blanco aclaró que todavía no se puede hablar del precio de las parcelas, pero "sí los criterios". Explicó que "no serán los que pueda fijar una empresa privada que busque el beneficio, porque para nosotros esta operación se concibe en un sentido más amplio, el del beneficio social, para la ciudad y para la industria". Así que el precio de venta "no estará basado en costes sino en el que sea necesario para que el proyecto sea un éxito y que podamos atraer el tipo de industria tractora, con entidad y que aporte a la ciudad y a la región", señaló. "Lo prioritario es que el proyecto salga bien, no hacer caja".

Fondos para la "Manzana del talento"

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, en el que será uno de sus últimos actos públicos antes de tomar posesión como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, calificó el proyecto del ecoparque de Baterías de "motivador e ilusionante". Admitió que su Consejería ha sido "muy exigente" con los requerimientos para sacar adelante el proyecto, y que una vez cumplida esa faceta, el Principado aportará casi 10 millones de euros del Fondo de Transición Justa para apoyar la descontaminación del suelo, como ya había adelantado LA NUEVA ESPAÑA. "Confiamos en que esta aportación revertirá en que haya un precio muy competitivo para que esta área empresarial sea atractiva para las empresas", afirmó.

Roqueñí aprovechó su intervención para anunciar que también con cargo al Fondo de Transición Justa, el Principado aportará casi 7 millones de euros para el desarrollo de un proyecto singular como será la "Manzana del talento". "Se trata de dos proyectos próximos y con sinergias que van a conformar una ventana de oportunidad para la ciudad, la empresa y una industria innovadora y competitiva", señaló.

La alcaldesa de Avilés no ocultaba su satisfacción con los anuncios y avances realizados en el transcurso del acto, y en su intervención pidió al presidente de Sepides "acelerar para la comercialización" de unas parcelas "que gozan de suficientes flexibilidad para adaptarse a la tipología de proyectos de carácter estratégico que perseguimos, con una industria generadora de empleo que ayude al desarrollo de concepción industrial sostenible y en sintonía con los que quiere impulsar Europa". Eso sí, añadió que Avilés cuenta "con el compromiso del presidente de Sepides y del Gobierno de Asturias" a través de los instrumentos de promoción del suelo industrial.

Mariví Monteserín se refirió también a otro gran proyecto que ya está en marcha, y que es la ampliación del Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación en el entorno próximo y también de la "Manzana del talento". "Todo ello nos va a permitir consolidar un entorno importante para avanzar como referente de innovación industrial. Aspiramos a atraer nuevos centros de I+D y nuevas empresas tecnológicas".

Es una apuesta por continuar siendo una ciudad con "alma y corazón industrial", afirmó la Consejera Roqueñí.