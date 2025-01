El PSOE de Castrillón avisa: Festejos reincide con las contraciones verbales

"El PP de Castrillón vuelve a cometer la irregularidad de realizar contrataciones verbales en el área de Festejos". Hoy se celebra el pleno de Castrillón y, en uno de los puntos del orden del día, se abordará un reconocimiento extrajudicial de crédito "para una serie de facturas sobre las que el Alcalde, Eloy Alonso, ha levantado un reparo de Intervención por contratación verbal". Así lo explican desde el PSOE local, que destacan que "según el informe de Intervención hay casi una veintena de facturas que responden a una ‘contratación verbal’, algo completamente prohibido en la Ley que regula las contrataciones de las Administraciones Públicas. Esto es algo recurrente en el PP", señala Iván López, muy crítico con el gobierno castrillonense.

"Desde el PSOE no podemos dejarlo pasar como si de un simple despiste se tratara o como si no tuviera importancia, como se intentó justificar en el pleno de octubre. La reincidencia deja claro que se está convirtiendo en práctica habitual y eso nos preocupa, porque este uso irregular del dinero de los vecinos no tiene justificación alguna. El responsable de que esto ocurra es el Alcalde", carga López, quien añade que "veremos qué excusa da en el pleno el Alcalde, porque es él quien levanta los reparos y, de esta manera, justifica las irregularidades". "Es una justificación de contrataciones verbales que nos parece grave y completamente irregular. Y, además, la reincidencia nos hace temer que es algo que va continuar sucediendo. El PP en Castrillón se salta el cumplimiento de la norma y los procedimientos reglados según le interese y eso no puede continuar sucediendo", afirma el portavoz socialista.

Según López, estas contrataciones verbales se suman a la "completa parálisis en la que el PP tiene sumido al Ayuntamiento". "Castrillón está en manos de un partido incapaz de gestionar las necesidades que tenemos como concejo y lo poco que hace lo hace de forma irregular, saltándose los procedimientos y haciendo contrataciones verbales", sentencia el socialista, quien apunta que "la situación es un completo desastre". "Llevan prácticamente dos años gobernando y su incapacidad es manifiesta y llega al límite de lo punitivo. Para el PP ‘todo vale’ y no puede ser así. Desde la administración pública hay que ser escrupulosos en el cumplimiento de las normas y en la gestión del dinero de todos. No lo están siendo y lo que ocurre en la concejalía de Festejos es un ejemplo de incapacidad, de irregularidades manifiestas y de una mala gestión estructural que perjudica a las vecinas y vecinos de Castrillón", sentencia.

