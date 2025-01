Samuel Vázquez radiografía en Avilés la criminalidad en España

Aprender de los errores del pasado para no caer en ellos. Con ese objetivo llegan Samuel Vázquez y Josema Vallejo hoy a Avilés. Ambos presentarán el libro "España, zona de confort criminal" en un acto en el Palacio de Avilés, a las 19.30 horas, organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, en el que abordarán la situación actual de España para, con ello, tratar de no replicar lo que ha ocurrido en países como Francia o Suecia hace años. "Estamos cometiendo el error político de la ocultación y la manipulación", detalla Vázquez, mierense de nacimiento, quien explica que este libro forma parte de una trilogía. "España cada vez está en peores cifras de delitos, se ha duplicado la cifra de agresiones sexuales", advierte el asturiano, expolicía nacional quien asegura que, durante la presentación, "señalaremos lo que nadie se atreve a señalar". "El impacto de la inmigración ilegal es claro", afirma Vázquez, quien separa este fenómeno de la inmigración legal, "un proceso controlado y necesario para todos los países". "Si ese proceso se descontrola y no se saben de dónde vienen las personas ni en qué condiciones tiene un impacto directo en el aumento de la violencia", indica el asturiano, quien destaca que "la mujer es la principal víctima en estos casos, porque los delitos que más crecen son las agresiones sexuales".