"La Celestina" más "ultrafeminista" llega al ciclo teatral alternativo avilesino

La actriz Carolina Calema (Buenos Aires, Argentina, 1980) va a ser esta tarde (Centro Niemeyer, a las 20.00 horas) la Celestina, la de Fernando de Rojas, la mujer que cambió el amor de los trovadores por la vida real y se inventó el realismo.

Calema no es nueva en Avilés: en 2021 protagonizó "Querella de Lope y las mujeres”", un soliloquio de Yolanda Pallín cuyo pase en el Niemeyer estuvo golpeado por las distintas órdenes de cierre del concejo a cuenta de la pandemia.

"La Celestina" de esta tarde la dirige Darío Balo. "Es también quien ha adaptado la tragicomedia a una sola actriz", cuenta la protagonista de la función que programa el ciclo Off Niemeyer: "Estoy yo sola con títeres de palo y de hilo", apunta antes de sorprender con la fecha de nacimiento del espectáculo: la primera vez en que Calema fue Celestina fue en 2009. "Cuando empezamos a trabajar en esto, Darío siempre me decía que estábamos haciendo un montaje que iba a ser para mí como ‘Cinco horas con Mario’ para Lola Herrera", cuenta la protagonista. "Yo soy todos los personajes: la Celestina, Calixto, Melibea, Sempronio, Pármeno… las criadas, en un momento dado, hasta el criado", añade. "La Celestina es el personaje, digamos, más humano, entre comillas. Calixto y Melibea son marionetas de hilo. Sempronio y Pármeno son de palo, también marcando las diferencias sociales", explica la protagonista del espectáculo.

El personaje

"La Celestina" me parece una tía súperrompedora, ultrafeminista para la época. No olvidemos que esto, hasta donde sabemos, está escrito a finales del siglo XV. Es una señora que dice yo soy puta y vivo la vida y qué. La Celestina es eso y es un personaje súperhonesto, que siempre la han tratado de bruja. Sí. Y no es una bruja: se follaba a quien quería, que disfrutaba de su vida. Para mí es una genia. O sea, una cosa maravillosa", cuenta la actriz.

"En estos años que llevo haciéndola me he dado cuenta de cuánto he crecido en cada función", cuenta Calema "Descubro millones de matices. Cuando empecé con esta función, desde luego, no hacía este discurso de defensa del personaje porque seguramente no la conocía tanto".

"Yo creo que la versión que ha hecho Darío [Balo] está bastante bien. O sea, yo siempre me pregunto, ¿quién no conoce la obra de Rojas? Yo creo, en los 70 minutos que empleamos, se queda con todo. Hay que hacerlo con cuidado, porque te puedes cargar todo", termina la actriz.