Así se cocina la "Mejor Fabada del Mundo": la paciencia, clave

Paciencia. No tiene más. Ese es el secreto para hacer la mejor fabada del mundo, y no es una grandilocuencia. Pilar Maestre es una voz más que autorizada para hablar de este plato. Es su chaqueta de chef luce el premio “Mejor Fabada del Mundo”, galardón que consiguió antes de hacerse con el trofeo a los mejores callos de España. La avilesina no duda en compartir sus recetas con los que se interesan por ellas, como demostró ayer en el primer showcooking de las “Jornadas de los guisos de invierno”, que reunieron en el Palacio de Valdecarzana a más de una veintena de curiosos que, libreta en mano, no dudaron en apuntar todo lo que decía la cocinera.

“La fabada hay que dejarla cocer mucho tiempo. No sirve de nada tener prisa. Yo hay veces que la tengo hasta cuatro horas”, explicó Maestre, que para sus recetas utiliza un instrumento peculiar, una olla ferroviaria. “La descubrí cuando hice el Camino de Santiago y desde ese momento todas estas recetas las hago con ello. La probé una vez y me encantó el resultado. Aquí el caldo liga muy bien y el cocinado es muy diferente a hacerlo”, apunta la cocinera, que apuesta por el carbón para realizar sus cocciones.

Otras de las claves de su fabada está en el compango. Comprado, obviamente, en tierras asturianas, la parte más importante es la morcilla. “Tiene que picar un poquito, para que dé un toque de picante al plato”, detalla la avilesina. Además, también están los toques ahumados que deja en la receta. Según explicó, la morcilla es lo último que añade a la olla, apartándola del chorizo y del tocino. En el showcooking, al haber hecho las fabas la noche anterior, decidió guardar parte del caldo para duchar con él el caldo y, posteriormente, introducirlo en las raciones que entregó a los presentes.

Los interesados en probar la fabada de Maestre están de enhorabuena. Hace no mucho la cocinera decidió dar un paso más en su negocio y, para llegar a más público, ahora enlata su afamada receta, para llegar a toda España. “Vemos que hay mucha gente que le gusta lo que cocinamos aquí y queremos llegar a ellos, para que la gente de fuera de Asturias lo pueda tener más a mano”, comenta la cocinera, que destaca que en lugares como las Islas Canarias son grandes consumidores de comida enlatada. “No ha sido fácil, porque me costó encontrar la calidad que yo buscaba. Había que dar con la faba ideal, el toque de sal… El resultado final me ha gustado mucho”, asegura la avilesina, que ahora le da vueltas a hacer lo mismo con sus afamados callos. “La idea está, pero vamos a ver que hacemos”, finaliza.