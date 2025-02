Continua la polémica en Castrillón: IU acusa a Festejos de contratar a una «empresa con deudas públicas»

Fue un pleno corto, que superó ligeramente las dos horas, algo completamente atípico cuando se habla del pleno de Castrillón. Más atípico fue todavía que Yasmina Triguero, portavoz de Izquierda Unida, casi no participó durante la sesión plenaria. Pero su rol lo asumió Mar González, que no dudó en cargar contra el equipo de Gobierno, más en concreto hacía el alcalde, Eloy Alonso, y la concejala de Festejos, Marián Carbajal; al respecto de las contrataciones verbales que se hicieron en las fiestas de Piedras Blancas del año pasado. El debate, por momentos, careció de sentido. Mientras Izquierda Unida y PSOE criticaban el proceso realizado para cerrar la contratación, Carbajal se defendía aludiendo a que se debe pagar un trabajo ya realizado. González fue la encargada de soltar la bomba, ya que reveló que "la empresa adjudicataria tenía deudas con Hacienda". "Es una decisión de la que tiene que hacerse responsable", subrayó.

Iván López, que ya había calentado la previa del pleno con el tema, fue el encargado de iniciar el debate. "Está prohibida la contratación verbal, ese es el verdadero problema. Ahora se pueden dar muchas interpretaciones", señaló el portavoz del PSOE, que incluso llegó a decir que "había que haberse quedado sin orquesta, porque no se puede saltar la ley". "Ahora las consecuencias pueden ser muy graves", apuntó el socialista. González, además de sacar a la luz que la empresa adjudicataria tiene deudas con Hacienda, lo que haría incompatible su contratación, amenazó con llevar el asunto a los juzgados.

Llegó el turno de Carbajal. Primero, recordó que las facturas que ahora se vuelven a sacar a la palestra forman parte de un pack que se dividió en dos. El primero, que también generó polémica, se aprobó en el mes de octubre. "Esta es una factura de 16.000 euros para la instalación eléctrica de las fiestas de Piedras Blancas. Se realizó todo el proceso, no se pactó ningún dinero. Se resolvió la adjudicación para ver qué empresa tenía las mejores condiciones, Los procedimientos se iniciaron, aunque no se finalizaron", detalló la concejala de Festejos, que aseguró que lo que hizo fue "para no quedarnos sin fiestas". "Asumí el papel de un empleado municipal y eso, a veces, implica hacerse cargo de gestiones que no corresponde", afirmó. Sobre la empresa que realizó los trabajos, añadió que "es una persona honesta que tiene que estar escandalizada porque hizo un trabajo en julio y ahora estamos debatiendo si hay que pagar la factura o no".

En los últimos coletazos del pleno Rafael González, portavoz de Vox, sacó a colación la respuesta por parte del Consejo de Transparencia, donde se insta al Ayuntamiento a darle acceso en los próximos veinte días al expediente de contratación de un arquitecto municipal. Sobre la decisión cabe recursos ante la Audiencia Nacional. Alonso evitó pronunciarse ante el tema alegando que la comunicación había llegado el jueves, un día antes de la sesión plenaria, por lo que los servicios jurídicos del Consistorio están estudiando la situación y no hay una decisión tomada al respecto.

Alonso presume del porcentaje de ejecución de su primer presupuesto Si algo caracteriza a Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, es la tranquilidad a la hora de abordar los plenos. Mientras sus compañeros de sesión discuten e intercambian opiniones, él se limita a controlar los tiempos, para que nadie se exceda con el micrófono. Pero ayer tomó la palabra. "Hemos sido pacientes y hemos aguantando las críticas. Mientras ustedes creaban tormentas ficticias, nosotros hemos ajustado velas y hemos estado trabajando", arrancó el Regidor, que prosiguió, poniendo los datos sobre la mesa. "Viendo los datos de ejecución de presupuesto y teniendo en cuenta el mandato anterior, no hubo un año en el que la ejecución presupuestaria en el capítulo de inversiones haya pasado del 30%. Nosotros, con tan solo siete meses para ejecutar nuestro presupuesto, hemos tenido un récord histórico para este Ayuntamiento y hemos llegado al 70%", afirmó el Alcalde, que apuntó que "el tiempo nos pone a todos en nuestro sitio". "La mentira gana la partida, pero la verdad gana el juego", añadió Alonso, que finalizó dirigiéndose a la oposición: "sigan glayando, sigan diciendo que hay tormenta, que nosotros estamos en calma". Yasmina Triguero criticó que el resto de partidos no había tenido acceso a los datos a los que hizo alusión Alonso. "Está utilizando información de manera privilegiada", acusó la portavoz de Izquierda Unida. Cabe recordar que gran parte de las inversiones presupuestadas el pasado año llegaban heredadas el mandato anterior y no forman parte de las propuestas del PP. El propio equipo de gobierno calificó las anteriores cuentas como "de transición".

