Todo sobre el nuevo ecoparque de Baterías de Avilés: precio de las parcelas, tamaño e interés "de varias empresas"

La sociedad pública Sepides, propietaria del suelo que ocupaban las antiguas baterías de coque, ya ha mantenido "varias reuniones con empresas interesadas" en la oferta de parcelas y las condiciones para su posible ubicación en la nueva área empresarial de Avilés. El aspecto que aún no se puede concretar es el precio del metro cuadrado, que oscilará entre 105 y 140 euros. Un precio "no basado en costes sino en el que sea necesario para que el proyecto sea un éxito y que podamos atraer el tipo de industria tractora, con entidad y que aporte a la ciudad y a la región. Lo prioritario es que el proyecto salga bien, no hacer caja", señaló Francisco Blanco, presidente de Sepides, que ayer se trasladó a Avilés para presentar personalmente el proyecto de la futura área industrial una vez que la Corporación municipal aprobó por unanimidad la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para poder desarrollar el ecoparque.

Santiago Rodríguez Vega y Nieves Roqueñí conversan en presencia de la alcaldesa, Mariví Monteserín. | LUISMA MURIAS

El terreno que ocupaban las antiguas baterías de coque ocupa 340.000 metros cuadrados, de los que más de 220.000 se destinarán a un suelo industrial que será "líder en la región por su especialización, calidad y certificación verde para acoger una industria sostenible, medioambientalmente y con eficiencia productiva", señaló una orgullosa alcaldesa, Mariví Monteserín.

Al acto, celebrado en el salón de recepciones del Ayuntamiento, acudieron concejales de la Corporación, empresarios y sindicatos, la consejera de Transición Ecológica e Industria, Nieves Roqueñí; el viceconsejero de Industria, Isaac Pola, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, entre otros.

Francisco Blanco explicó la distribución de las parcelas, con una superficie mínima de 6.000 metros cuadrados y manzanas de hasta 60.000 metros cuadrados para acoger gran industria, que se podrán parcelar si fuera necesario para adaptarse a un proyecto de carácter estratégico. Se trata de los terrenos lindantes con la avenida del Zinc, que son además los más contaminados. También habrá espacio para actividades económicas urbanas, otras dotacionales, y zona verde con especies autóctonas bordeando el polígono.

El presidente de Sepides explicó que ahora se procederá a ultimar el proyecto de reparcelación para la inscripción de las fincas. Y mientras tanto se abordarán las dos fases que quedan pendientes. Ya ha salido a licitación el proyecto de urbanización, y se han iniciado los sondeos y estudios para abordar la descontaminación de los suelos. La idea es iniciar ambos, de manera paralela, a finales de este año o principios del siguiente. También ha salido a licitación el edificio de almacenes generales, al que opta ArcelorMittal.

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, explicó que el Principado aportará casi 10 millones de euros del Fondo de Transición Justa para apoyar la descontaminación del suelo, como ya había adelantado LA NUEVA ESPAÑA. Y anunció que aportará casi 7 millones más para la "Manzana del talento". "Se trata de dos proyectos próximos y con sinergias que van a conformar una ventana de oportunidad para la ciudad, la empresa y una industria innovadora y competitiva", señaló.

Rodríguez Vega ofrece colaboración a Roqueñí Nieves Roqueñí participó ayer en Avilés en la presentación del futuro ecoparque de Baterías, probablemente uno de sus últimos actos públicos como Consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico antes de tomar posesión como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. Pero coincidió con su homólogo en Avilés, Santiago Rodríguez Vega, y ambos se saludaron efusivamente y mantuvieron una animada conversación sobre el futuro de la aún consejera en su nuevo puesto. Tras intercambiar bromas y comentarios, en presencia del presidente de Sepides, Francisco Blanco, y de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, el presidente del Puerto de Avilés le ofreció colaboración si necesitaba ayuda para ponerse al día en cuestiones portuarias y quedaron en verse para conversar.

Suscríbete para seguir leyendo