Estos son los títulos (además de Enfermería) que la Universidad Nebrija podría impartir en Avilés

Los responsables de la Universidad Nebrija, sin imponer plazos a nadie, creen que "estaría bien" poder estrenar los estudios de Enfermería el próximo mes de septiembre. "Estamos trabajando para arrancar en el curso académico 2025-26", recalcan, "pero hay determinados pasos tramitación académico-administrativa que se tienen que ir dando. Por nuestra aparte creemos que así va a suceder", sostiene el director general de la institución, el asturiano Luis Díaz Marcos. El rector, el también asturiano José Muñiz se define "contento e ilusionado" con el proyecto y estima que en la futura sede del palacio de Camposagrado existe "mucho margen para crecer en Enfermería y más cosas". ¿Por ejemplo? Avanza que podría ser de la rama sanitaria el siguiente título, "aunque no necesariamente. Tenemos muchos títulos ahí, algunos que no tiene la Universidad de Oviedo, como ingeniería biomédica". Y añade: "También tenemos una Politécnica muy potente y tenemos relación con Arcelor para hacer cosas. Lo que queremos es ir viendo, queríamos empezar por algo sobre lo que hay una necesidad terrible –en referencia a los profesionales de Enfermería– pero vamos a estar abiertos a todas las posibilidades ".

Ante la posibilidad de llegar a expandirse a otros concejos apunta: "De momento, vamos a estabilizar el proyecto de Avilés. Queremos hacer de Avilés una ciudad universitaria competitiva". Muñiz considera asimismo "un planteamiento trasnochado" la polémica surgida entre públicas y privadas tras las palabras del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. "La dicotomía no es pública o privada sino excelencia o no excelencia independientemente de los sectores, igual que sucede en sanidad, transporte… Nosotros lo afrontamos con naturalidad", reflexiona el máximo responsable académico de la Nebrija, quien da por seguro que sus estudiantes de Enfermería tendrán oportunidad de realizar prácticas en centros sanitarios del Principado. "Creo que hay espacio suficiente para todos, para la pública y para la privada porque nuestros estudiantes también pagan impuestos", dice.

Sobre las comparaciones de su proyecto con el de la Europea señala que "coincidió en el tiempo aunque son planteamientos técnicamente diferentes. Nosotros al ser centro adscrito no es técnicamente una nueva universidad y la Europea sí, pero nosotros como estamos tan acostumbrados a la competencia, porque en Madrid hay 16 públicas gordísimas, sencillamente no nos preocupa. La competencia te obliga a espabilarte y a mejorar. Pero hay personas que no entienden eso", concluye.

Luis Díaz, director general de la Nebrija: «El de Avilés es un proyecto para perdurar»

Luis Díaz Marcos es, desde el verano pasado, director general de la Universidad Nebrija, entidad a la que ha estado vinculado de una u otra forma a lo largo de su trayectoria profesional, tras haber pasado como ejecutivo por diferentes entidades. Aunque nació en Oviedo, veranea en Muros del Nalón desde hace cinco años. «Mi vida social en Asturias gira alrededor de Muros», dice quien es la «tercera pata» asturiana en la Nebrija junto al rector José Muñiz y el presidente del consejo rector, Manuel Villa-Cellino. De su desembarco en Avilés afirma que vienen «a transformar de alguna manera la ciudad y estamos encantados de la acogida que estamos teniendo. Va a ser positivo para Avilés, para Asturias y en general para todos», resume sobre el estreno de la primera universidad privada en el Principado. Y para quienes tengan dudas sobre su continuidad aclara: «Nuestro proyecto en Avilés es arrancará y perdurará mientras la Universidad siga teniendo actividad. Nuestras aproximaciones a la academia y a la investigación son aproximaciones siempre sin límite, para permanecer siempre». Sobre la sede futura en el palacio de Camposagrado, concreta: «Es la idónea. La Nebrija siempre está ubicada en sitios con cierto sabor y esta sede tiene sabor y, adicionalmente, ya está adecuada para uso académico. Está en el centro de Avilés y encaja el tipo de sede que la Nebrija busca». Asegura que le dedicaron mucha atención al espacio «porque creemos y queremos que el lugar dónde se desarrolla la docencia y la investigación llegue a impactar en la experiencia de los universitarios». En la sede donde ahora se imparten los estudios superiores de Arte desembarcarán en el curso 2027-28, y antes estarán en la plaza de Álvarez Acebal.

