Tecnalia, el caso de éxito de la innovación donde Asturias busca soluciones para Idonial

¿Qué tiene Tecnalia, la gran corporación de I+D referente en el País Vasco, para ser el modelo de la Consejería de Ciencia para desarrollar uno similar en Asturias? Nada ha trascendido sobre el proyecto del Principado, más allá de que la Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC), y la Fundación Centro Tecnológico y Forestal de la Madera (Cetemas) rechazaron la propuesta. No así la Fundación Idonial, con sedes en Avilés, Gijón y Llanera, que quiso apostar por el proyecto pese a que eso le ha supuesto aceptar condiciones que inicialmente eran inaceptables para las empresas que conforman su patronato: cambiar la dirección, modificar los estatutos y la gobernanza. Todo ello a cambio de un contrato programa de nueve millones de euros a tres años, dos de ellos en este mismo ejercicio, pero sin que el Principado le haya presentado un proyecto estratégico que marque el rumbo. Sólo que la corporación vasca es el referente.

Idonial nació en 2019 de la fusión del ITMA y de Prodintec. Un proceso complejo que sumó consecuencias como la convivencia en un mismo ente dos plantillas con dos convenios colectivos bien distintos. La idea del Gobierno es que, una vez que se constituya su gran Centro Tecnológico a partir de Idonial –no se sabe cómo ni cuándo–, retomar el plan para que otros centros de investigación se sumen al proyecto.

Tecnalia nació también de una fusión, la de Cidemco, ESI, Euve, Fatronik, Inasmet, Labein, Leia y Robotiker. Eso fue en 2010, y su nombre es Tecnalia Research & Innovation (investigación e innovación), de carácter privado y que ha conseguido conformar el mayor grupo privado de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de España y uno de los más aventajados de Europa. La sede se encuentra en el Parque Tecnológico de San Sebastián, pero también tiene presencia en el resto del País Vasco además de en Madrid.

En realidad, el origen se remonta a 2001, con Corporación Tecnalia, una iniciativa de Inasmet, Labein y Robotiker, que decidieron unir sus esfuerzos para conseguir masa crítica que le permitiera competir, especializarse en mercado y tecnología, alcanzar la excelencia tecnológica, desarrollar proyectos integrados y multidisciplinares y aportar valor al cliente, con resultados económicos en sus empresas o en bienestar social.

El proyecto y sus objetivos resultaron tan atractivos que se fueron sumando otros centros tecnológicos. El modelo de negocio operativo de Tecnalia Research & Innovation se basa en unidades de negocio de carácter sectorial. Son 16 en total, todas ellas integradas por equipos multidisciplinares que optimizan su oferta a diferentes sectores estratégicos: aeroespacial, automoción, construcción, energía, ferrocarril, fundición, infotech, medio ambiente, naval, salud y calidad de vida, siderurgia, sistemas industriales, sistemas de innovación, sociedad de la información, software, tecnologías de la información y telecomunicaciones. Cada una de estas unidades de negocio tiene su propio plan de marketing, de gestión, de tecnología, de innovación y utilizan un gestor de procesos.

Con su modelo, Tecnalia genera y desarrolla oportunidades de negocio a través de la investigación aplicada. Por ejemplo, vende propiedad intelectual. Es decir, genera y explota comercialmente tecnología propia que, protegida, otorga soluciones reales, novedosas y útiles a sus clientes, proporcionándoles exclusividad y permitiendo que rentabilice su apuesta por la I+D+i como factor diferenciador y de elevación de su nivel de competitividad. Por otro lado, la corporación vasca es proactiva en la creación de nuevas empresas de base tecnológica, y colabora además con sus clientes en la creación de nuevas líneas de negocio internas.

Las cifras en las que se mueve Tecnalia están a años luz de Asturias. Su plantilla es de 1.520 personas, de los que 315 son doctores, mientras que Idonial tiene 160, de los que 34 son doctores.

Los ingresos de la corporación vasca ascienden a 137 millones de euros anuales, frente a los poco más de 10 del asturiano, y su cartera de clientes supera la friolera de 9.800 empresas, de las que el 73% son pymes. Idonial no llega a 900, eso sí, el 84% son pymes y micropymes. Tecnalia tiene, además, 741 patentes y participa en 17 start-ups.

Así es, grosso modo, el espejo en el que se quiere mirar el Principado, el problema es que de momento no encuentra aliados. Las distintas fuentes consultadas coinciden en que las empresas quieren conocer el plan estratégico del Principado, "qué quiere hacer, en qué líneas de investigación se quiere centrar, qué inversión está dispuesto a hacer…", señalaba una de ellas.

Una de las propuestas del Principado a las empresas s que la participación en el futuro centro tecnológico se sustente en tiquets. Se trataría de que cada compañía adquiera a principios de año un "bono" por un valor determinado y que a lo largo del ejercicio los servicios que contraten lo paguen de ahí. Si superan la cuantía que han abonado, se les facturará aparte. La Consejería de Ciencia, que pilota la operación, incluso admitiría la agrupación de pequeñas empresas para adquirir estos tiquets y los fueran consumiendo a lo largo del año.

La propuesta tampoco convence porque son muchas las dudas. Se planteaban tiquets desde 200.000 euros hasta 50.000. Las dudas entre las empresas implicadas son muchas ¿Para que se investigue exactamente qué? ¿Si no se gasta el dinero, se acumula o se devuelve? De momento, el patronato de Idonial está dividido. Mientras una mayoría de empresas aceptan las condiciones del Principado para afrontar el proyecto, otras son reticentes porque "no se sabe qué quieren hacer, ni cómo, ni para qué. No hay plan estratégico, ni de negocio, ni nada, pero sí piden dinero", resumió una de las fuentes consultadas.

Otra duda que planea es por qué en esta operación se ha mantenido al margen a otros centros de investigación, como la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado (FINBA), o la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN). La fecha clave será el próximo jueves 6, cuando representantes de la Consejería de Ciencia y el patronato de Idonial se sienten de nuevo "para empezar a trabajar". Hasta entonces, queda esperar.

