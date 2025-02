En Illas también se cría talento "Amancio Ortega": este es el joven del concejo que está a punto de marcharse a Canadá a estudiar

Tiene miedo, nervios, pero sabe que está ante una oportunidad de las que tan solo pasan una vez en la vida. Por eso, Carlos Prieto está encantado de aceptar el reto. Este illense ha sido seleccionado para disfrutar de la beca "Amancio Ortega", beca que le costea los estudios durante un año en Estados Unidos o Canadá. Ahora estudia en el Las Doroteas y ya se prepara para la aventura que le espera a partir del próximo agosto. "Va a ser un gran cambio en mi vida, pero estoy muy motivado", reconoce.

Aunque ahora estudia en tierras avilesinas, sus primeros pasos los dio en el Colegio Rural Agrupado de Illas. "Éramos cincuenta en todo el colegio. Me lo pasaba increíble, tengo un gran recuerdo de esa época", cuenta Prieto. Ahí su currículum ya rozaba la excelencia, algo que sigue manteniendo. "Saco buenas notas, no te voy a mentir, pero no soy de los que saca siempre dieces. Lo rondo, pero muchas veces se me escapa", bromea.

Su examen para acceder a la beca "Amancio Ortega" dice lo contrario. El joven sacó una de las mejores notas en Asturias, algo que se sumó a su excelente currículum académico durante los últimos años, además de a dos entrevistas, una en español y otra en inglés. Aunque se estaba preparando para un reto así desde hace tiempo, como demuestra que el año pasado haya sacado el C1 de inglés (uno de los exámenes más exigentes para demostrar tu nivel en la lengua) y ya está preparando el C2. "Estoy un poco nervioso. Es una cultura nueva y todo puede ser diferente. Es un cambio en mi manera de vivir, pero eso me motiva", reconoce el de Illas.

A partir de agosto no solo tendrá que hacer las maletas. Casi deberá empezar una vida desde cero: residirá con una familia de acogida y tendrá que buscarse nuevos amigos. Además, una de las condiciones de la beca es que reduzca todo lo posible su contacto con familia y amigos para vivir una experiencia lo más inmersiva posible. "Mis amigos se han alegrado muchísimo. De primeras se pensaban que era una broma, pero luego me dieron la enhorabuena", explica Prieto, que no quiere estar "asocial" durante su estancia en Canadá, el lugar que ha escogido para disfrutar la experiencia.

Esta experiencia, además, espera que le sirva para su futuro más cercano. "Todavía no sé qué estudiar. Me gustaría tirar por ciencias, pero igual me decantó por una mezcla con letras, porque se me dan mejor. En la mente tengo hacer Derecho y Administración de Empresas, pero no es algo seguro todavía", detalla Prieto. Aunque ese doble grado se puede cursar en Oviedo, al illense le gustaría estudiar fuera del Negrón. "Me gusta el reto de vivir fuera solo, no estar con la familia. Creo que viene muy bien para desarrollarse como persona", asegura. Eso sí, antes tendrá que pasar por un curso de cocina exprés, porque el arte culinario no está entre sus fuertes. "Tengo algo de miedo y de nervios, pero estoy seguro de que todo me va a salir bien. Voy a disfrutar", sentencia. En Illas estarán orgullosos de su estudiante ejemplar.

Suscríbete para seguir leyendo