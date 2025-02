El día en el que el oricio asturiano por fin volvió a la rula: 530 kilos en Avilés y "muchas ganas" por comprar

Ayer no fue un día cualquiera en la rula de Avilés. Aunque parte de la flota avilesina, la de gran calado, pudo faenar la semana pasada, las embarcaciones más pequeñas no pudieron salir a la mar a cuenta del temporal. Por ello, el Principado otorgó un permiso especial de pesca durante el fin de semana. Eso se notó en la lonja, y mucho, que ayer ruló dieciséis mil kilos de pescado. Eso sí, todo el mundo tenía claro cuál era la joya de la corona. "Lo que se vio hoy de oricios no se ruló en los últimos ocho o nueve años", confirmaron desde la entidad. Y es que, tras años de veda, parece que se está viendo la luz al final del túnel. En total fueron alrededor de 530 kilos, una cifra que ni se recordaba.

1 | RICARDO SOLÍS

"Llevábamos todo el año sin ellos y es algo que la gente llevaba mucho tiempo esperando", apuntó Ángel Muñoz, hasta ahora director técnico de la Rula de Avilés y que ayer hizo frente, como nuevo gerente, a toda la oferta de pescado, tras la jubilación de Ramón Álvarez. No solo había oricio, sino que desde las abarrotadas gradas de la lonja se pudo comprar rape, mucha merluza e incluso xarda, de la que se rularon 550 kilos. "No se puede decir que estemos todavía en la costera, pero ya van llegando cajas de manera puntual. Hoy (por ayer), por ejemplo, llegaron alrededor de 150. Es un número que nos hace estar esperanzados", destacó Muñoz.

3 | RICARDO SOLÍS

Jorge Juan Fernández, jefe de cancha, confirmó que la sensación de la jornada fueron los oricios. "El año pasado solo hubo para un par de ‘bocaos’. La gente tiene muchas ganas, si vas a una sidrería ves a un montón de gente, por esta época, que toma una botella de sidra con media docena de oricios", detalló Fernández, quien agregó: "Hay oricios de otras partes, pero la calidad que tienen las aguas de Asturias se nota mucho". Bien lo sabe Pablo Riesgo, mariscador del plan de Cudillero-Oviñana. "El año pasado también se pudo capturar, de manera experimental y muy poco. Este año también es experimental, pero hay en torno a 90 licencias", indicó el profesional, quien remarcó la buena calidad que ha tenido esta primera remesa. "Tienen bastante hueva, están cargados. Esta es buena época", afirmó el mariscador, quien lamentó el estado de la mar, que les hizo "trabajar solo la última hora". "Cuando haya mejor mar tendremos mejor oricio", apostilló Riesgo, quien festejaba la noticia, ya que con esto podrán complementar la pesca del percebe "para que así no se agote mucho la especie y podamos sacar la campaña adelante".

4 | RICARDO SOLÍS

Pero no solo se ruló oricios. "Hay pescados para todo tipo de bolsillos", aseguró el gerente de la Nueva Rula de Avilés, quien destacó que especies como el mero o el besugo "son las más cotizadas", pero también las hay más asequibles. "Es un mercado que fluctúa mucho, depende de la oferta y la demanda, pero los precios se suelen mantener. La semana pasada se ruló menos y la gente tiene ganas de pescado, pero no se va a notar una gran diferencia", defendió Ángel Muñoz, quien valoró que "nadie se ha quedado sin pescado estos días, porque el suministro estuvo garantizado por los barcos de mayor tamaño.

Suscríbete para seguir leyendo