"No" rotundo en Gozón a los parques de baterías en zona rural

"Los parques de baterías no tienen cabida en suelo no urbanizable de la zona rural porque así lo marca el Plan General", señaló el concejal de Participación Ciudadana de Gozón, Daniel Fernández, ante los proyectos que pretenden instalar sistemas de almacenamiento de energía en la zona rural del concejo. Se expresó así tras la reunión del consejo de participación ciudadana de Gozón, que llenó el salón de Plenos, donde los representantes de las asociaciones vecinales expresaron sus dudas sobre los proyectos, que actualmente están en tramitación ambiental. Tanto el concejal de Participación como el alcalde, Jorge Suárez, ambos del PSOE dejaron claro que el Ayuntamiento no modificará el Plan General para permitir este tipo de instalaciones además de detallar que el Consistorio ha alegado en esa dirección al Ministerio de Transición Ecológica.

Daniel Fernández incidió en trasladar un "mensaje de tranquilidad" a los vecinos y remarcó además que de los tres proyectos pensados para Gozón, uno de ellos, el de Antromero, fue desechado por el propio promotor en julio de 2024. Los otros dos, el de Barreo y el del Valle, en Santiago de Ambiedes, explican el Alcalde y el concejal de Participación, tienen abierto el plazo de alegaciones que deberán remitirse en cualquier caso al Ministerio, como ha realizado el Ayuntamiento en materia urbanística, que es la de su competencia. La reunión contó además con la participación del director general de Ordenación del Territorio del Principado, Ignacio Ruiz Latierro.

Así, los responsables municipales detallaron que los parques de almacenamiento de energía solo tendrían cabida en el concejo en zonas de suelo industrial, que en Gozón son las de Maqua, Bardasquera y el polígono Rassé. Por el momento, los proyectos que se han planteado solo afectan a terrenos no urbanizables en la zona rural. "Los tres grupos municipales estamos de acuerdo en mantener el Plan General sin modificaciones", concluyó el regidor gozoniego.

Suscríbete para seguir leyendo