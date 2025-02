Canteli, alcalde de Oviedo, al recibir el premio Comensales de honra Álvaro Cunqueiro" en Avilés: "Proteger la hostelería es proteger la economía"

"Yo soy muy sensible con la hostelería. Si la protegemos, protegemos la economía". Así lo aseguró ayer el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en el acto de entrega de los premios "Comensales de Honra Álvaro Cunqueiro" que otorgan los Gastrónomos del Yumay. "Estoy encantado de estar aquí. Esto (la capitalidad gastronómica de España, que Oviedo ostentó el año pasado) es el resultado del trabajo de todo un equipo que ha sido pilotado por el concejal Alfredo Quintana", compartió el regidor en un acto que también fueron galardonados José Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías; y Maite Gonzalo, presidenta de la Asociación Astur-Galaica de Santiago Apostol de Avilés, que gestiona el albergue de peregrinos.

El acto, que se celebró en la sidrería Yumay, contó con la presencia de más de un centenar de personas, entre los que estuvieron Francisco Javier Puerta, coronel jefe de la Guardia Civil; Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa; Inmaculada Leis, comisaria de la Policía; Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano; o Luis Venta Cueli, diputado regional por los populares. Canteli aprovechó la ocasión para pedir también al Principado que "se implique en la promoción del Camino de Santiago Primitivo, que es algo que puede beneficiar a toda Asturias". Por su parte, la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, que fue la encargada de entregar los diplomas a los galardonados, apuntó que "también hay que promocionar el Camino de la Costa". "Es muy importante que se conozcan ambos caminos juntos y que se potencien", señaló la regidora, que destacó que el Yumay "es un templo de la cultura sidrera y un símbolo de unión".

EN IMÁGENES: Así ha sido la entrega de los premios "Comensales de Honra Álvaro Cunqueiro" de los Gastrónomos del Yumay /

"Cuando recibí la noticia me eché a llorar, estoy muy agradecida", confesó Gonzalo que, al igual que Canteli, destacó la importancia de la hostelería, en su caso refiriéndose a la ruta jacobea. "Qué sería del Camino sin estos momentos alrededor de una mesa. La comida sigue siendo un signo de acogida, de la hospitalidad que se vive durante el Camino. Recibir este premio nos llena a toda la asociación de emoción y refuerza nuestro compromiso", indicó. Josefa Sanz, cronista oficial de Avilés y encargada de glosar la figura de González, puso en valor su trabajo en el albergue de la ciudad, ya que "gracias a ella se ha convertido en un referente en toda España". "Siempre has sido una mujer a la que nunca se le puso nada por delante", subrayó

Otero, al que destacaron como u "hombre de mar", quiso compartir el galardón. "El premio no es para mí, es para la institución que represento. Cuando empecé a pescar nunca me imaginé que iba a representar a todos los pescadores de España", afirmó el gallego, que destacó algunos de los retos que tiene su sector por delante, como son el relevo generacional y las exiguas cuotas pesqueras. "Queremos tener un sector fuerte y, para ello, debemos mirar mucho para Asturias", comentó. La figura de Otero fue glosada por José Manuel Balseiro, senador por la provincia de Lugo, que alabó de su figura que es una "voz reivindicativa y que ha tenido que lidiar con que la pesca no esté viviendo sus mejores momentos".

Suscríbete para seguir leyendo