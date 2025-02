El Hispano quiere acoger encuentros de selecciones inferiores nacionales

"Queremos que sea un año muy especial", reconoció ayer Nacho Nuevo, presidente del Hispano. No es para menos. No todos los días se celebra el primer siglo de un equipo de fútbol, y desde el club castrillonense quieren que sea algo para el recuerdo. Por ello una de las opciones que se maneja es albergar un encuentro de selecciones nacionales de categorías inferiores, aunque no será lo único. Desde la Federación Asturiana de Fútbol también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de albergar la nueva fase previa de la Copa del Rey, donde podría participar el propio Hispano si acaba ascendiendo a final de temporada.

"Estamos a vuestra disposición", apuntó José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la federación, que deseo al Hispano que "todo os salga bien" y destacó el buen nivel que está dando esta campaña el equipo masculino. Además, reveló que el campo de Ferrota podría albergar las semifinales y la final de la nueva fase previa de la Copa del Rey, que modificará su formato a partir de la próxima temporada. La jugarían 12 clubes de Regional Preferente, entre los que podría estar el Hispano de Castrillón si mantiene la buena trayectoria demostrada en lo que va de temporada.

Además de esto, durante el 2025 se harán concursos públicos que la entidad deportiva convocará este mismo mes para renovar su escudo y contar con un himno y con una camiseta conmemorativos del centenario. El club ultima los preparativos para estos concursos, con dotación económica y en los que un jurado con representantes del equipo, la comisión del centenario, la sección de veteranos y el área de Deportes del ayuntamiento seleccionará la mejor propuesta. Nuevo, aseguró que "entre todos juntos intentaremos que sea un año muy especial". También se llevarán a cabo exposiciones y habrá una gala conmemorativa en la que entregará la insignia de oro y brillantes del club a expresidentes y entrenadores.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Deportes anunció que la Corporación municipal está pendiente de aprobar una partida presupuestaria que facilitará la celebración de alguno de estos eventos. Además, se está trabajando en la instalación de un videomarcador en el campo de Ferrota.