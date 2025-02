El precio de las parcelas de Baterías será como en el parque empresarial

Las parcelas del futuro ecoparque de Baterías tendrán un precio competitivo, de entre 105 y 140 euros el metro cuadrado, aseguró el presidente de Sepides, Francisco Blanco, el pasado viernes en Avilés. Es el rango de precios que tienen las cinco que todavía están a la venta en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), tres de ellas de tipo industrial y dos de servicios.

Francisco Blanco señaló durante la presentación del proyecto de la futura área industrial que aún no se puede hablar de precios concretos, pero sí de los criterios que se seguirán para establecerlos. Y remarcó que, en cualquier caso, no se basará en cubrir costes, "sino en el necesario para que el proyecto sea un éxito y que podamos atraer el tipo de industria tractora, con entidad y que apueste por la ciudad y por el empleo. Lo prioritario es que el proyecto salga bien, y no hacer caja". Al igual que en el caso de las parcelas del PEPA, se establecerán "precios competitivos , de mercado".

La parcela de mayor tamaño y destinada a industria que aún está libre en el PEPA tiene una superficie de 6.430,48 metros cuadrados, y su precio es de 900.000 euros, es decir, 139,96 euros el metro cuadrado. Es la más cara de las cinco que aún están en el mercado.

En el futuro ecoparque de Baterías, la parcela más pequeña será también de 6.000 metros cuadrados, mientras que la de mayor superficie llegará a 60.000.

La parcela más pequeña que queda libre en el PEPA también es de uso industrial, con una superficie de 1.322,44 metros cuadrados, y se vende por 131.000 euros, que suponen 99,06 euros el metro cuadrado. La tercera de uso industrial ocupa 1.623,30 metros cuadrados, y se vende por 161.000 euros, que son 99,18 euros el metro cuadrado.

Las otras dos parcelas están calificadas urbanísticamente como suelo terciario, para servicios. Cada una de ellas mide algo más de 3.900 metros cuadros y se venden a poco más de 169 euros el metro cuadrado, con lo que una está en el mercado en 660.000 euros una y en 670.000 la otra.

El recorrido para vender las parcelas de l futuro ecoparque aún será largo. Si se cumplen los plazos previstos, será en otoño cuando Sepides podrá registrar las parcelas a su nombres, y no será hasta finales de este año o principios de 2026 cuando puedan comenzar los trabajos de descontaminación y urbanización. Así que previsiblemente será a finales de 2027 cuando se puedan entregar a sus nuevos dueños, si todo va bien.

