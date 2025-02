Los coros de Luanco unen generaciones: así se vive desde dentro el certamen de canciones marineras de la villa

Dos niñas, que debían rozar los siete años, se pegaban a la cristalera de la sidrería El Parque dos minutos antes de las 21.30 horas. Desde dentro, una de las cantantes del coro la saludaba con cariño. Aunque seguro que les hubiese gustado, tenían completamente imposible entrar dentro del bar. "Aquí o vienes 45 minutos antes de la actuación o es imposible que consigas sitio", afirma uno de los presentes. No exagera. Había gente en todos sitios: en las escaleras, en el piso de arriba, detrás del coro... Lo más sorprendente era la cantidad de gente joven que decidió asistir. "Están haciendo un gran trabajo para recuperar esto. Como en los coros hay mucha chavalería, los guajes del pueblo se animan a venir. Al final todos se conocen y vienen a ver a sus amigos", apunta Laura González, una de las adolescentes que llenaron el bar.

El ambiente en el bar era de día grande. El ruido de las chapas de las cervezas y de los culetes de sidra se entremezclaba con los comentarios de los vecinos de Luanco sobre las fiestas del Socorro. No fue hasta cinco minutos antes cuando las integrantes del coro aparecieron en el bar. Mientras ellas acababan de ultimar los detalles, colocándose su camisa blanca y su pañuelo marinero, el ruido del local iba disminuyendo poco a poco. Cuando alguien alzó la voz para avisar del inicio de la actuación el silencio ya se volvió total. Más si cabe cuando avisaron del fallecimiento de Luis Blanco, marido de una integrante del coro del Tormentín, por el que se guardó un minuto de silencio.

"Cómo no se va a animar la gente a venir a verlas. Mira qué bien lo hacen", comenta Juanjo Cuesta, que, según explica, tuvo que venir con tiempo "porque esto es de lo más bonito del Socorro y no me lo quiero perder por nada del mundo". "¿Sabes qué es lo mejor de todo? Ver la unión que hay entre los más veteranos, como yo, y los guajes del pueblo. A mí se me llena el corazón de orgullo al ver que el bar se llena de chavales que quieren escuchar esto", subraya Cuesta.

Y no es solo lo que se vive dentro de la sidrería. Fuera son varias decenas las personas que, a pesar del frío, se juntan cerca de uno de los altavoces, para no perderse ni un solo detalle. "Esta semana es única en el año, hay que disfrutarla al máximo", sentencia Guillermo Salinas, "vecino de toda la vida de Luanco". El certamen de canción marinera ha conseguido unir a todas las generaciones del pueblo. Hoy el certamen prosigue desde las 20.30 horas en La Marina.

