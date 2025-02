Idonial y Ciencia inician la negociación para el futuro Centro Tecnológico

Representantes del patronato de la Fundación Idonial y de la Consejería de Ciencia se reúnen hoy para intentar llegar a un acuerdo que les permita trabajar en la constitución del futuro Centro Tecnológico de Asturias, el que sería un referente de la I+D+i en la región. El primer paso, según las fuentes consultadas, será tratar de consensuar un calendario de trabajo para avanzar en la fórmula de desarrollo de las tres medidas impuestas por el Principado: un cambio en la dirección del centro, modificar los estatutos y también el modelo de gobernanza.

Tras las fuertes tensiones de los últimos meses, parece que es posible un acercamiento entre las partes. De hecho, el comité de empresa ha desconvocado las movilizaciones previstas para las próximas semanas, empezando por la de hoy, que estaba a la espera de que se formalizase la reunión de hoy.

En juego está el futuro del Centro Tecnológico Idonial, buque insignia de la I+D+i industrial de la región, que podría hacerse con un contrato programa de 9 millones de euros de los que 2 ya estarían disponibles en este mismo año si hay acuerdo entre el patronato y la Consejería de Ciencia.

Las negociaciones no serán fáciles, coincidieron en señalar las fuentes consultadas. Y es que no todos los miembros del patronato de la Fundación Idonial están de acuerdo con el planteamiento del Principado. De hecho, el documento enviado a Ciencia para iniciar las negociaciones no fue suscrito por las 22 empresas que lo integran, sino solo por una mayoría. Es más, en adelante no se adoptará ninguna decisión que no esté refrendada al menos por una mayoría de los patronos.

Aún así, ambas partes acuden a la reunión de hoy con "ánimo constructivo" y "voluntad de que todo avance y vaya bien", coincidieron en señalar las distintas fuentes. Otra coincidencia: los encuentros y las negociaciones serán "discretas", o dicho de otro modo, la idea es que "no haya interferencias" para tratar de avanzar lo más rápido posible pese a la dificultad de la tarea.

Así que, en principio, se pactaría un calendario de trabajo y los asuntos a tratar, con las tres condiciones impuestas por el Principado en primer lugar. Una vez clarificado ese escenario, se empezaría a desarrollar el proyecto estratégico, en el que figurarían las líneas de investigación que se quiere desarrollar, y los planes de negocio y de inversión, que contemplaría el volumen de plantilla, el perfil de los investigadores y técnicos que se necesitarían y también la renovación tecnológica de Idonial.

Si la negociación llegara a buen puerto, la posibilidad de que se convierta en el Centro Tecnológico de Asturias es enorme.

