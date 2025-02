La selección avilesina de fútbol andando juega en Galicia

Tienen más de cincuenta años y juegan al fútbol, pero no lo hacen con las mismas reglas. Practican "Walking fútbol" (Fútbol andando, en su traducción en castellano), una nueva disciplina deportiva con unas reglas muy particulares: está prohibido correr, el balón no se puede levantar más de un metro de alto, no hay porteros, juegan seis jugadores por equipo y las áreas no se pueden pisar, entre otras normas. Los jugadores de este deporte para veteranos solo disputan partidos sueltos, aunque aspiran a poder jugar una liga para competir. Lo que sí tienen es una selección local, que participará en dos torneos fuera de las fronteras de la región: el primero está fijado para el viernes y el sábado en la localidad pontevedresa de Cangas do Morrazo, donde se medirán a combinados gallegos. El segundo, en Madrid, el 1 de marzo, organizado por la Fundación Getafe del Walking Fútbol. La selección está formada por Rubén Díez (Rayo Villalegre), Javi Lopez (C.D. Versalles), Cándido Herrero (Navarro), Juan José Cuenca (Llaranes C.F.), José Mella, (S.D. Camocha), Vicente Santos, (Navarro C.F.), Joselu Liébana, (Hispano), Daniel Ginés (Miranda) y Miguel Rubia (Espartal).