Javier Mariscal expone su cine en Avilés

"Javier Mariscal ha hecho de todo". Esto lo dice MacDiego, que es diseñador y editor de cómic y, ayer, el promotor de "Chico, Rita y el pianista", una exposición que se suma a la sala Cómic de Avilés, "un espacio único que nació para ser referencia en la escena del cómic", apostilla Yolanda Alonso, la concejala de Cultura de Avilés.

La muestra que abrió ayer –"esto no es una inauguración: lo será cuando esté aquí Mariscal", apuntó MacDiego– recoge los dibujos que fueron la base de las películas "Chico y Rita" y "Dispararon al pianista". "No son originales, porque ya no los hay: todo es digital. Mariscal está siempre a la última: ahora está investigando con la inteligencia artificial mientras que yo sigo trabajando con Freehand, que es un programa que no se actualiza desde 2003", confiesa.

No pudo estar Mariscal en Avilés –lo estuvo a finales de 2023, con motivo de su visita a la muestra "De València a El Cairo", en el palacio de Valdecarzana, cuando la sala de Cómic estaba en obras–, "pero ha prometido venir a Avilés en marzo", aclaró la concejala. Para entonces se van a pasar las dos películas y está previsto un encuentro con escolares, aclaró la responsable política. "Esta exposición llega hasta el verano: nos hemos dado cuenta de que las muestras que organizamos –nosotros y el Niemeyer– se han convertido en un atractivo turístico", señaló Alonso.

Entonces fue cuando MacDiego dijo eso de que Mariscal había hecho de todo: "Mobiliario, ópera, cómics..." "Cuando estuvimos aquí con la otra exposición empezamos la negociación", apostilló Yolanda Alonso. Fruto de esa negociación son los elementos que casan el cómic de "Chico y Rita" con la película y la película "Dispararon al pianista" con el cómic "porque, en este caso, vino después", aclaró MacDiego.

La planta baja se centra en "Chico y Rita", que es una película de 2010 que cuenta la historia entre el pianista Chico Valdés y la cantante Rita La Belle marcada por la música de entonces. Entre sus premios destacan el "Goya" a la película de animación y también en los Premios del Cine Europeo. Fue candidata a los Óscar en la misma categoría. "Dispararon sobre el pianista" es de 2023. Estuvo nominada a los "Goya" y se centra en la desaparición en el Buenos Aires de la dictadura del pianista Francisco Tenório.

Las dos películas están cofirmadas por Mariscal, pero también por Fernando Trueba. "Los dos lo saben todo de la música caribeña: estoy seguro de que si decís un disco en alto ellos son capaces de nombrar al tío que toca el bajo en la canción tal", señaló. "Y tú sólo te quedas con: me gusta ‘La chica de Ipanema", bromeó.

"Habiendo hecho de todo, Mariscal aceptó traernos el material de las películas. Cuando estuvo la última vez por aquí, tenía muy reciente ‘Dispararon al pianista’", cuenta MacDiego. O sea, una exposición sobre el paso de Mariscal por el cine para una sala que ha acogido el trabajo artístico de Paco Roca, de Alfonso Zapico, de Stephane Levallois o Purita Campos.

La exposición tiene un cartel especial con un montón de detalles: una biblioteca con libros con títulos que recuerdan a la ciudad, un tipo que lee el libreto del disco de "Chico y Rita": "Me pasa a mí mismo: como ya he visto la película tantas veces, a veces sólo me pongo la banda sonora con la película siguiendo el ritmo", cuenta MacDiego.

