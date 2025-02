"Es un honor ser 'Fato del año'", señala el luanquín César Menéndez

"Es un orgullo ser ‘Fato del año’, más que un orgullo es un honor", afirma César Menéndez que hoy a partir de las 18.30 horas recibirá la distinción anual que entrega la asociación "Luanco recuperación de tradiciones" con motivo de las fiestas del Socorro en una gala en el Museo Marítimo de Asturias, en el que actuarán los grupos corales que han ambientado los bares durante la última semana. Menéndez es el abanderado de La Venia, la tradicional procesión del Domingo de Resurrección de Luanco en la playa de La Ribera. Este luanquín de pro comenzó a realizar esa labor en 2011, después de que el fallecido Lorenzo Rodríguez "El Noy" le cediera el testigo. "Llevo desde 1991 participando en procesiones de Luanco, la primera fue la del Santo Entierro, como era remero me pidió Eduardo Carabín que si me animaba y hasta hoy, dos días después participé en La Venia llevando al Cristo y en 1994, comencé a procesionar con la Virgen y así hasta 2010, cuando Lorenzo, al acabar La Venia de ese año, Lorenzo me pidió que le sustituyera tras veinte años de abanderado", fue un honor", relata el "Fato del año" . Menéndez se estrenó como abanderado el 24 de abril de 2011, una fecha que tiene grabada en su memoria. "Sé que cada año tengo una responsabilidad enorme por lo que La Venia significa para Luanco, por eso quiero estar siempre en las mejores condiciones físicas, es necesario estar fuerte y ágil", señaló el premiado.

Los coros de chigre se despiden | LUISMA MURIAS

La labor del abanderado de La Venia es agitar el pendón rojo de la cofradía de pescadores sobre la arena de La Ribera ante el Cristo y la Virgen para simbolizar su reencuentro tras la resurreción. Sus movimientos a ras de suelo de la bandera no pueden tocar el firme porque, de lo contrario, la leyenda habla de un mal augurio para los pescadores.

"Es un honor que hayan pensado en mí, me entregarán una réplica del busto de Mariano Suárez Pola –benefactor de Luanco-, que como dice la canción es ‘el fato mayor’", señaló orgulloso Menéndez, quien compartirá la jornada con los seis coros participantes en el certamen de canción marinera y habanera de Luanco. Cantarán las agrupaciones del bar La Marina, del bar El Muelle, la sidrería El Parque, la restaurante La Ribera, El Tormentín y Las Delicias de Güela. Sus canciones han llenado los locales a los que representan desde el pasado domingo día 2 hasta ayer. Los últimos en cantar y entonar tradicionales piezas con sabor a mar fueron las voces de Las Delicias de Güela, bar La Marina y Restaurante La Ribera.

En la gala actuarán esos seis coros de chigre y se sumará otro más, el del colegio de La Canal de Luanco, un centro que ha tenido su propia programación de las fiestas del Socorro y que mima esta tradición desde ya tres años para fomentar la cantera coral.

El certamen de canción marinera y habanera finalizó ayer en los chigres de Luanco. Las corales de Las Delicias de Güela, en la imagen superior, La Marina y La Ribera, despidieron así una intensa semana de conciertos y llenos en los seis negocios participantes en la cita de este año.

Suscríbete para seguir leyendo