Estrenos nacionales para los escenarios de la región

Como Lola Herrera hay pocas actrices en el mundo. Judi Dench, por ejemplo, pero en el Reino Unido. Y siendo Dame. Herrera lo que tiene son 89 años. Y como si nada. El próximo día 28 la vallisoletana vuelve a la escena: lo va a hacer en el teatro Palacio Valdés, en Avilés. Con "Camino a la Meca", junto a su hija Natalia Dicenta y Claudio Tolcachir en la dirección. Los teatros que hay fuera de la villa y Corte hace tiempo que se acostumbraron sólo a la exhibición: el sector público "de provincias" pasa de la producción propia (mayormente) así que la lucha está en pillar estrenos redondos o espectáculos sólo inéditos en la provincia.

Por ejemplo, el día 22 en el Jovellanos "Todos pájaros", de Wajdi Mouawad, una producción de los teatros del Canal -estuvo todo el mes de diciembre en Madrid- que dirige Mario Gas y protagonizan Vicky Peña y Pere Ponce, la primera, sustituyendo a Nuria Espert.

Siempre está bien poder ver lo mejor de todo sin necesidad de tomar el Alvia, el Alsa. O lo que sea. El teatro tiene esa virtud que Juan Mayorga explica siempre superbién: "El teatro no sucede en el escenario, sino en el espectador, en su imaginación y en su memoria", pero siempre está bien un empujón. Los meses que vienen van a ser de mucho relumbrón en las artes escénicas y como lo van a ser, los teatros asturianos vivirán dulcemente esos frutos que vuelven a la cocina tras el miedo que trajo la pandemia y los cierres perimetrales de los concejos. Y también de los teatros. Como cuando el teatro isabelino. Precisamente, de allí mismo, del siglo XVII, llega el espectáculo más clamoroso del año en Asturias y en todo el país. El director de escena Declan Donnellan va a estrenar en Avilés "Los dos hidalgos de Verona", de William Shakespeares. Será el próximo día 28 de marzo. Una coproducción de Compañía Nacional de Teatro Clásico, Lazona y Cheek by Jowl, que es su legendaria compañía.

Por la vía de los estrenos nacionales se han colado "Hermanas", de Olaya Pazos (en el Jovellanos, el próximo día 8 de marzo), pero también "Blaubeeren", una obra de Moisés Kaufman y Amanda Gronich, adaptada por Sergio Peris-Mencheta. Está fechada el próximo 10 de mayo. En el teatro Palacio Valdés. Otra vez. Donde el director presentó una de sus obras maestras hace sólo unos años (en 2018) "Lehman Trilogy". Y para finales del año, después de que este fin de semana iniciase su gira nacional en Asturias "Romeo y Julieta, el musical", está previsto un nuevo estreno: "Tarzán, el musical". El 3 de octubre. Así que todavía está cociéndose.

Habrá en Asturias danza de primer sabor en estos próximos meses. A la compañía del coreógrafo madrileño Antonio Najarro –entre 2011 y 2019, al cargo del Ballet Nacional–le va a corresponder la responsabilidad de devolver los espectáculos de danza a las tablas del teatro Palacio Valdés. El próximo 10 de mayo se presenta en Avilés "Querencia". Pero esto sólo será el aperitivo del Festival de Danza de Oviedo (toda la primavera: desde marzo a junio en el teatro Campoamor) a razón del Lucía Lacarra Ballet, que representa "Lost Letters"; el Malandain Ballet Biarritz y Oviedo Filarmonía que harán lo propio con "Les Saisons". El Centro Coreografico Nazionale se lleva al Campoamor "Notte Morricone" y Martha Graham Dance Company "The first and the future". Sara Baras cierra el festival de danza con "Vuela", su particular homenaje a Paco de Lucía. Será el 21 de junio.

Las productoras asturianas mantienen sus respectivas a todo lo que dan: El Jaleo hace "El fantasma Canterville", de Oscar Wilde, en Gijón el próximo día 12 de marzo (la estrenaron en noviembre pasado en Avilés). Este pasado octubre las compañías asturianas La Westia, Dana Raz, Higiénico Papel Teatro, Factoría Norte, Camarión, É Vero Teatro, Teatro del Norte, Guayominí, Luz, Micro y Punto, Arlequina y La Líquida, Yheppa Títeres, Con Alevosía Teatro, Nun Tris y Saltantes Teatro participaron en la muestra sectorial de artes escénicas Escena en Rede que se ha convertido en el escaparate para llevar el teatro de aquí a todas las esquinas de la región.

Suscríbete para seguir leyendo