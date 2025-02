Mariví Monteserín, Alcaldesa de Avilés: «Está próximo el ecuador del acuerdo de gobierno y es buen momento para hablar de posibles cambios»

Mariví Monteserín se acerca al ecuador de su tercer mandato como Alcaldesa de Avilés con la vista puesta en los grandes proyectos de ciudad: Baterías, la transformación de la industria, el desembarco de la Universidad Nebrija, la próxima revisión del plan general e, incluso, la del acuerdo de gobierno con Cambia Avilés. De todo ello habla en esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA de Avilés que cierra la serie inaugurada al inicio de año con el resto de regidores de la comarca.

-Dice el nuevo secretario de Organización de la FSA que Avilés tiene la hoja de ruta bien trazada. ¿Coincide?

-Sí. Estamos recogiendo el fruto de muchos años de siembra y somos atractivos para que la iniciativa privada invierta en Avilés. Son muchos años para conseguir eso, pero estamos creciendo en sintonía todos los actores que tenemos que proyectar el futuro de la ciudad y hay amplios consensos.

-¿Esa hoja de ruta contempla en el partido mantener la actual bicefalia, con una persona en la secretaría general y un candidato a la Alcaldía?Respuesta

-A mí me gusta mucho y nos ha dado buenos resultados. Lo que funciona bien es mejor continuarlo. A la ciudad le ha venido bien tener un Partido Socialista y hemos sido sensatos desde 1979.

-¿Qué tipo de sensatez?

-De ser transformadores de un entorno que requería de muchísima transformación y en algunos aspectos se ven resultados positivos, por ejemplo, en el patrimonio histórico y cultural. Hemos conseguido recuperarlo con fondos que están fuera de los impuestos de los avilesinos y que, una vez rehabilitado, no sea un coste para el erario público. Es el caso de La Curtidora , Maqua, o ahora el palacio de Balsera.

-Si lo que funciona bien, dice, que debe continuar, ¿repetirá la misma candidata las próximas elecciones ?

-Dos años es un tiempo infinito en la vida y… en política mucho más. No lo sé aún.

-¿Marcará un punto inflexión el congreso local del PSOE para elegir nuevo secretario general?

-Estamos en un momento en que se están cayendo grandes piezas de la arquitectura democrática de países muy importantes como EE UU, o el crecimiento de la extrema derecha en Europa y todo eso es una alerta para volver a defender los principios fundamentales de la democracia, los derechos humanos y la socialdemocracia. Hay que pensar en rearmarse ideológicamente y esa es la tarea de los congresos del partido. Nuestros militantes son conscientes de lo que está pasando.

-Los militantes de Avilés también querrán saber quien será el próximo cabeza de cartel para 2027.Respuesta

-Hay un principio seguro y es que no voy a ser la secretaria general, con lo cual todavía tengo oportunidades para ir… (risas).

-Mucho antes de esas elecciones tocará un replanteamiento sobre Festejos. ¿Son conscientes del malestar generado sobre la organización del área desde San Agustín a la Navidad?

-Estamos en ello. El gobierno está próximo a su ecuador y es un buen momento para ver si hay que abordar algunos cambios, si hay que ajustar algunas delegaciones y ver qué cosas hay que mejorar. Nuestra aspiración es, cada vez, hacerlo mejor, con toda la energía. Somos un gobierno que tuvo que acoplarse con ese acuerdo para gobernar en estos dos años, y ha sido una experiencia para todos, pero es un buen momento para hablar de posibles cambios, sí.

-¿Sucederán esos cambios antes del inicio del próximo Antroxu?

-No sé qué día será, puede ser antes del Antroxu o no, lo que sí estamos hablando ya es para evaluar lo que ha significado este acuerdo de gobierno y ver qué cambios hay que hacer y cómo.

"Estoy segura de que va a surgir desde la iniciativa privada propuestas para las necesidades de alojamiento de los futuros universitarios"

-El desembarco de la Universidad Nebrija ilusiona en la ciudad, pero el Principado ha enfriado las expectativas para comenzar el próximo curso con el grado de Enfermería. ¿Qué opinión le merece esa postura?

-Creo que se protege un poco porque es una experiencia nueva para el Gobierno de Asturias la implantación de universidades privadas. También es lógico que se protejan porque cada uno sabe lo que tiene en su casa y las vueltas que damos a las cosas. Pero la Universidad Nebrija tiene todo el volumen de papeles que se necesitan presentados y también la mejor disposición si se necesitaran más. Tiene experiencia de estar implantada con el modelo de centros asociados en otras comunidades y por la peculiaridad de que no es un campus universitario, tengo la esperanza sólida de que en este curso 2025-26 podamos empezar. La mayor duda que tenían era la ubicación y, una vez resuelta, si se analizan bien todas las instancias presentadas, creo que puede ser menos complejo de lo que pensaba el Principado.

-¿Temen no poder a cubrir las expectativas de alojamiento del alumnado?

-A medida que vayamos teniendo demanda de estudiantes va a haber demanda de residencias. Y eso se puede solucionar de muchas formas: una es compartiendo pisos o, incluso, no me extrañaría que haya familias que quieran alquilar habitaciones por temporadas o para personas solas en una casa grande también es una oportunidad, pero sí es verdad esa necesidad de las residencias para estudiantes, que seguro que van a surgir desde el mercado privado, y habrá que estar atentos y liderar eso o empujar en esa dirección para que haya posibilidad de tener lugares residenciales para estos estudiantes que nos van a llegar ahora a Avilés.

-¿Cabe el desarrollo de una residencia de estudiantes municipal?

-Bueno, tenemos el edifico de la calle Fuero donde hay un albergue que da mucho juego para muchas cosas y, a lo mejor, en un principio podía tener alguna posibilidad de alojar a estudiantes allí pero nunca podría abarcar la demanda de todo esto. Entonces, donde no haya iniciativa privada tendrá que haber empuje de la parte pública.

-¿Qué opina de la postura de la Universidad de Oviedo?Respuesta

-Yo con el Rector hablé en su día y no veía peligro, no le daba tanta importancia porque, digamos que no competimos. Estamos en un espacio donde hay suficientemente demanda para todos y tener Enfermería para esta ciudad, que va a necesitar tantos cuidados, todas las líneas de formación que haya, ya no solo universitarias, también de FP, van a tener ocupación, es un complemento. Pero entiendo que el Rector aproveche las circunstancias para demandar más cosas para la Universidad pública, que es de la que hemos salido y que tiene que ser, no solo mejor cada día y más competitiva, sino más querida y apreciada por la ciudadanía asturiana.

"Estoy convencida de que al Rector de la Universidad de Oviedo todo lo que es bueno para Avilés le gusta"

-¿Invitaría al Rector de la Universidad de Oviedo a la inauguración del primer curso de la Nebrija en Avilés?

-Por supuesto, tengo una relación extraordinaria con él. Creo que está haciendo un grandísimo trabajo y procuro hablar con él porque además me parece que nos puede ayudar en muchas cosas. Ahí tenemos la Cátedra de Cine y las relaciones de Avilés con la Universidad son muy buenas. Estoy convencida de que al Rector todo lo que es bueno para Avilés le gusta, porque es así, porque vienen muchas cosas buenas y lo podemos invitar sin problema.

-¿Los plazos para que la Escuela de Arte deje paso a la Nebrija en el palacio de Camposagrado en el curso 2027-28 están garantizados?

-La ruta está trazada y existe voluntad para que se lleve a buen término, siempre puede haber tropiezos cuando hay actuaciones, pero trabajaremos por superarlos lo mejor posible.

-¿Es un plan realizable?

-Lo es. A hora mismo estamos a las puertas de que se presenten los proyectos y de que se soliciten los permisos y creemos que es un plazo realizable tanto para la Escuela de Arte como para el proyecto de FP La Grandiella.

-¿Qué ritmo lleva el proyecto de ese gran centro de FP avilesino?

-Lleva un ritmo muy parecido al de la Escuela de Arte.

-¿El proyecto para el Virgen de las Mareas logrará asentarse finalmente ante las diferentes sensibilidades que existen?

-Ahí hay expectativas de crecimiento de vivienda y, para que sea un proyecto realmente integrador, necesita de nuevo alumnado y nueva demanda y de un crecimiento que acompañe eso. Ahora mismo hay una instalación que puede acoger en las mejores condiciones una escuela de 0 a 12 años con la demanda actual y la de los próximos 2 o 3 años. Si ese crecimiento se da, ese proyecto, que es muy interesante para una parte de la población en dificultades, las instalaciones crecerán y se desarrollarán acorde a esas necesidades. Ahora mismo tienen unos 950 metros cuadrados disponibles para 75 alumnos, que aunque lleguen a 100 el año que viene y el siguiente, pueden perfectamente hacer un proyecto diferente, integrador y adecuado a la zona en la que está.

-De la educación a la industria: la MICA, la Mesa de la Industria de la Comarca de Avilés, se reunía hace unos días para advertir sobre cómo afecta el contexto internacional a las industrias asentadas en este territorio.

-En la MICA hay consenso total acerca de lo imprescindible que es el nuevo horno de la acería de Arcelor en Avilés. También es fundamental el nuevo horno de Saint-Gobain, que está en una situación de tránsito, como muchas industrias, porque se ha centrado en otra línea de producción que requiere de una inversión para continuar y, sobre todo, para tener despejado el futuro a medio plazo.

-¿Está asegurada esa inversión?

-Una parte se tiene que gestionar en el próximo PERTE en el que ya se está trabajando. Mi impresión es que la intención de la empresa es pelear por ello y hay que apoyar esa expectativa entre todos los actores, no solo directivos y trabajadores, sino toda la comunidad autónoma y la comarca avilesina en particular.

-La otra puerta que se abre en medio de la incertidumbre es Windar.

-Siempre digo que cuando se cierra una puerta se abre una ventana de oportunidad y la mejor alternativa para Alcoa después de aquellos meses dolorosos era tener una empresa que ha nacido aquí pero que es multinacional, con un espacio competitivo en el sector de las renovables y los eólicos offshore. Y es una maravillosa solución que la acompañen de un centro de I+D+i, igual que Saint-Gobain, que tiene el centro de I+D más antiguo de Avilés.

-¿Se ha tramitado ya la licencia para esa nueva fábrica de Windar?

-Estamos en el inicio de todo y con las ganas de que se ponga en marcha lo antes posible desde todas las administraciones.

-¿La ley de proyectos estratégicos abre una ventana de oportunidad para Baterías?

-Estamos en un momento en el que, para no perder oportunidades, necesitamos tener espacios que ya se puedan ocupar y esta ley nos facilita eso, pero no solo en esta zona sino también en otras. El desarrollo industrial pasa por tener un poco más despejadas las dudas jurídicas, administrativas y burocráticas, sin que eso quiera decir que se salte ninguna norma fundamental como son todas las medidas ambientales. En Baterías, Sepides pondrá en marcha la manifestación de intereses lo antes posible y ahora queda la urbanización y descontaminación de algunas zonas, pero la intención es proyectar esos terrenos a la fase de comercialización lo antes posible. No me atrevo a poner fechas, porque son delicadas, pero espero ver pronto que esas manifestaciones de interés se llevan a la práctica .

"Avilés es una mancha industrial en el contexto europeo de primera dimensión"

-¿Es partidaria de ir a espacios más amplios para los futuros inquilinos, en lugar de ocupar esas parcelas con el mínimo de 6.000 metros cuadrados que ha fijado Sepides?Respuesta

-Como la situación internacional es tan compleja, hemos pasado de que ese espacio lo iba a ocupar solo una gran empresa hasta momentos de que las grandes empresas necesitan terreno, no solo 200.000 metros sino 500.000, o hasta otros más reducidos. Entonces hemos jugado con la fórmula de la máxima flexibilidad y vamos a ver cómo funciona.Pregunta

-¿Y la Manzana del Talento qué aporta en ese ecosistema?

-Es el complemento necesario para el ecosistema innovador y de I+D que hemos desarrollado como plataforma para impulsar el futuro del municipio y de la comarca. Y todo junto es lo que tiene que conformar un conocimiento compartido para crear nuevos productos. Hoy, una empresa o un centro de investigación solo no es suficiente. Las comarcas competitivas en materia industrial, que es lo que somos nosotros, una mancha industrial en el contexto europeo de primera dimensión, lo que necesitan para lanzarse y competir es mucho conocimiento y que ese conocimiento esté compartido y que se pueda adquirir y desarrollarlo en empresas. Eso es la Manzana del Talento.

-En ese mismo entorno, el centro tecnológico Idonial se encuentra en busca de una solución de futuro. ¿Usted de qué es partidaria?

-Idonial está en proceso de cambios como casi todas las cosas que tienen que ver con la industria, con la innovación y con la investigación para adecuarse más a las demandas que existen y a su ser investigador y estar muy en contacto con las empresas, es decir, siendo parte de las empresas, pero a la vez ha de ser capaz de captar más fondos. Esa forma de actuar que nos valoran tanto desde fuera , hay que reimpulsarla y perfeccionarla, e introducir los cambios necesarios para que logre una mayor competitividad y capacidad de desarrollo en el futuro. Ese es el momento en el que nos encontramos con el centro tecnológico.

-¿Ve próxima la resolución de la atípica situación del Real Avilés con la concesión del Suárez Puerta?

-Con el Real Avilés, en cuanto se presente toda la documentación que se requiere [de la liquidación de la deuda] para poder pasar a la concesión demanial, lo que vamos a hacer es trabajar con ellos en un modelo una concesión temporal. Y vamos a darnos un tiempo máximo de cuatro años para ver si el proyecto que tenía el presidente del club tiene capacidad de llevarlo a término o no, pero mientras tanto lo que hemos valorado, pensado y hablado es hacer esa concesión demanial para ver las posibilidades del proyecto que él tiene.Pregunta

-¿No les urge ver completada la reforma del estadio?

-Primero queremos darnos un tiempo a través de esa concesión demanial.

-Más planes de futuro. ¿Ve viable aún recuperar el proyecto de urbanización para el entorno de la antigua azucarera de Villalegre?

-Ahora mismo todavía no lo veo porque, además, en Villalegre sí hay dos zonas que están en pleno proceso de desarrollo, pero pensando que las zonas tensionadas de Avilés, la que más se expone a esa realidad es La Magdalena, y Villalegre está en los aledaños de La Magdalena, con los cual nos interesa mucho más atender esas cosas que no cuesta tanto y donde no se trata de realizar una revisión de un plan que lleva más tiempo sino poner en marcha una gestión que estaba todo acordado, que el promotor no la lanza y en la que, de alguna manera, nosotros tomamos la iniciativa para que se desarrolle.

"La rehabilitación tiene que ser una prioridad en Avilés" [object Object] -Puedo decir que no íbamos mal, en el sentido de que teníamos todavía unos niveles de alquiler y de segunda mano razonables en un mercado en el que la rehabilitación era también razonable, si bien las promociones de vivienda se habían reducido muchísimo después de la crisis de 2010. Pero, sobre todo después del covid, nos hemos convertido en un lugar con una cierta atracción turística, por nuestro clima, y eso cambió la demanda de vivienda vacacional y turística. -¿Y se distorsionó el mercado? -Esa es la realidad, incluso en barrios como Versalles, Llaranes o La Luz y, a partir de ahí, empezamos a ver que formábamos parte del espacio problemático de vivienda y que ese problema iba a crecer. Otro hecho relevante y positivo y es que, por fin, somos una ciudad en la que es atractivo invertir y hay proyectos como el de Nebrija, el hotel de 5 estrellas, la operación del Colón, ahora otra en Rivero… que son síntoma de que, por fin, después de tanto trabajo, la iniciativa privada se fija en Avilés como un lugar donde hacer inversiones. Eso conlleva que se va a generar más demanda de vivienda. Y lo que nos interesa es resolver la demanda de vivienda para la residencia, para el que quiere venir a vivir aquí, o emanciparse en Avilés. -¿Cuál es la solución? -Hay que hacer diferentes actuaciones y estamos afrontándolas al tiempo. La primera es continuar nuestro programa «Avilés Alquila», que se va a juntar con el «Alquilamoste». Y después hay que actuar en la revisión del plan general para redimensionar algunas proyecciones de vivienda y adaptarlas a la nueva situación, porque con el PGOU de 2006 era otro momento, otra ciudad, otra economía y después vinieron las crisis, y el covid nos dio la idea de que para seguir construyendo ciudades sostenibles se requería menor dimensión de la vivienda y mayor dimensión del verde. -¿Están de acuerdo con el informe de zonas tensionadas ? -Vamos a estudiar bien la propuesta y a contrastarla porque después de ver una zona tensionada hay que ver qué líneas de actuación se ponen en marcha, qué medidas correctoras y, en algunos sitios, hay posibilidades de expansión y, en otros, de rehabilitación de vivienda o de atraer propietarios con vivienda vacía. Luego están aquellas iniciativas que podamos lanzar, bien porque tengamos solares nosotros o bien porque los tiene el Principado y que podamos construir vivienda de alquiler o porque tengamos edificios, y que los que rehabilitamos para alquilar, como el modelo de La Luz, pero en otras zonas. -¿La rehabilitación es el futuro ? -Nos interesa mucho. La rehabilitación tiene que ser una prioridad, las otras actuaciones son complementarias. -Los promotores piden ir a bolsas de suelo más pequeñas. -Efectivamente, se adapta un poco a la realidad. Aun así hay cosas que tenemos que actuar al margen de esto con un poco más de celeridad y son espacios urbanos que ya estaban definidos y pactadas las cargas y que, inexplicablemente, no se ponen en marcha. Por ejemplo, el solar de la avenida Cervantes, del antiguo San Fernando. Entonces cuando los desarrollos urbanos que estaban definidos se estancan de esa manera, nuestra previsión es que, si hay un acuerdo en la urbanización y un reparto de las cargas, que ese acuerdo active. Si no se hace, creo que vamos a ir hacia una segunda vía que es que ponemos nosotros en marcha el acuerdo y, en vez de repartir las cargas, las asume el propietario.

