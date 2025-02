Balcón al Muelle , la opinión de Covadonga Jiménez: del Alfoz de Avilés al área "micrometropolitana"

Un trabajo de la economista candasina Alba Ferreiro, dirigido por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo Fernando Rubiera, ya definía en el año 2022 las características del área "micrometropolitana" de Avilés, que va más allá de los procesos de urbanización que desencadenó la expansión de las grandes urbes del área central de Asturias. Hablar de Avilés como área "micrometropolitana" también responde a una realidad singular de este territorio, que es su capacidad para influir sobre otras áreas próximas . Las metropolitanas se convierten en una aglomeración de actividades económicas donde confluye y aumenta la presencia de empresas y trabajadores en un espacio concreto, generando también aumentos de la productividad. Habitualmente deriva en que la influencia de la zona central de ese territorio supera sus fronteras físicas , atrayendo a la población de las localidades situadas en su periferia. Lejos de abandonar esos patrones, lo que se añade en el área "micrometropolitana" de Avilés es su atractivo mercado laboral por la presencia de la industria.

El criterio de proximidad hace que Avilés funcione como polo de atracción para concejos vecinos como Gozón y también Carreño además de Corvera, Illas y Castrillón. A ello se añade que los municipios de la comarca de Avilés superan la renta bruta media de todo el Principado, pues la industria y los centros de I+D que se asientan en este territorio conllevan empleos de calidad y con salarios elevados para una población que se reparte entre los seis concejos. En su dinámica demográfica, en un vistazo rápido, coinciden en que mayoritariamente el porcentaje de población mayor de 65 años supera con creces al porcentaje de menores de edad.

Como sucede en la mayoría de áreas metropolitanas, en la región central se desarrollan las actividades más intensivas en capital humano y que requieren de una mano de obra más cualificada. Y sucede también en este área "micrometropolitana" que Avilés es el concejo con más empleos intensivos en el sector servicios en su mercado de trabajo, aunque sigue habiendo una parte importante de sus residentes que se dedican a la industria, situándose en sus fronteras algunos gigantes como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Fertiberia. Todas esas dinámicas implican una forma distinta también de organización del territorio que hace extender el área de influencia del denominado polo de innovación avilesino, que es también el "pulmón" de la I+D en la región, hacia los municipios colindantes.

El proyecto de ‘smart city’ (ciudad inteligente) de Avilés , que también estudió en su proyecto fin de grado la economista Alba Ferreiro, revela que los movimientos de residencia-trabajo entre Avilés y su área "micrometropolitana" convierten esta zona en un espacio apropiado para desarrollar una zona de gobernanza superior a la municipal, de manera que se podrían elaborar políticas para el conjunto de localidades que comparten este espacio común.

Si en la etapa medieval, el denominado Alfoz de Gauzón funcionaba al modo de un territorio (la villa avilesina) que era eje central de una especie de área comarcal , donde uno controlaba a los otros cinco concejos en cuestiones fiscales, judiciales y militares, bien podría explorarse ahora, con los condicionamientos y desarrollos del momento presente, para realizar una optimización de esa área "micrometropolitana", y superar así el derrumbe de aquella antigua unidad administrativa.

Que no teman los representantes políticos elegidos en las urnas en cada uno de los municipios de la comarca. Esta unidad a escala de otras áreas metropolitanas no hace más que engrandecer el valor del momento actual, que es el adelanto que lleva Avilés a la transformación de otras áreas urbanas, con la experiencia de su ecosistema de innovación. Ha abandonado el letargo de décadas para dar paso a los grandes innovadores.

No es necesario disolver ayuntamientos. Dentro de las políticas a promover de manera conjunta, no solo en cuestiones básicas como el transporte público, convendría reflexionar sobre el desarrollo de la infraestructura digital, que no llega de la misma manera a todos los rincones del territorio comarcal, pudiendo así homogeneizar los intereses de todos los ciudadanos.

Los economistas aseguran que la "microárea metropolitana" avilesina vive un momento de transición clave para la economía regional. El potencial industrial de la comarca resulta incuestionable. A la creación y atracción de nuevas sociedades se suma la oportunidad de continuar expandiendo un tejido innovador muy potente del que saldrán las inversiones y apuestas futuras de las grandes empresas.

Que no se frustre, en el intento de hacer de Idonial el centro tecnológico de referencia en Asturias, la oportunidad de mantener este carácter de área "micrometropolitana". Avilés se desmarca de las otras "metrópolis" próximas por haber sido capaz de hacer de las políticas de innovación su seña de identidad. La suya. No la de otros. Que no se pierda eso. n

