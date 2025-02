Este es el plan de Castrillón para impulsar el gran parque logístico del Aeropuerto que creará 3.000 empleos

A la espera de un "sí" del Gobierno del Principado. Así definen en Castrillón el que será el próximo avance del área logística alrededor del Aeropuerto de Asturias. El proyecto se ha presentado para la ley autonómica de proyectos estratégicos La norma sirve para poder acelerar plazos de la administración y así facilitar aquellas actuaciones que contribuyan al impulso económico de Asturias. En ello se amparan los impulsores del área logística. De ser aceptada, el Ayuntamiento de Castrillón tiene tres meses por delante para preparar toda la documentación necesaria, pero, mientras llega la respuesta, se sigue trabajando en la tramitación normal, cambiado el Plan General de Ordenación Urbana, algo que llevaría mucho más tiempo.

"Estamos trabajando en dos vías, la vía habitual, que es la que se estaba llevando ahora y que conlleva una modificación puntual en el uso del suelo. También ha surgido la otra vía, la de la ley de proyectos estratégicos, de la que estamos pendientes", explica Gustavo Prieto, concejal de Urbanismo de Castrillón, que esperan tener el visto bueno por parte del Principado para ponerse manos a la obra con toda la documentación. "Tanto nosotros como el resto de administraciones tenemos que dar el visto bueno o no. Si no se dice nada, se considera que hay un expediente administrativo positivo y todo seguiría adelante", señala el edil, quien asegura que por parte del Consistorio no habría ningún impedimento. "Nosotros estaríamos encantados de que saliese todo adelante y, si puede ser antes, mucho mejor. Es un proyecto que tenemos dentro de nuestro programa electoral y siempre hemos mantenido que, mientras se haga dentro de la legalidad, nosotros estamos a favor", afirma.

Donde también ven con optimismo el proyecto del área logística es en Soto del Barco. La creación de nuevas empresas en la zona, aunque no sea en su territorio, puede ser muy beneficioso para el concejo, ya que podría acercar población hacía su municipio. "Puede ser algo que nos favorezca mucho, aunque nosotros estamos bastante avanzados en ese tema. Cerca de la zona tenemos un polígono industrial del que se aprobó ya un plan parcial, pero cuando se estaba desarrollando llegó la crisis del 2008 y paralizó todo. Nuestro objetivo, como ya lo hablé con Isaac Pola (viceconsejero de Industria), es poner de manifiesto nuestro potencial en esta materia, para ofrecer terrenos en los que se asienten empresas", explicó José Manuel Lozano, alcalde de Soto del Barco, en una entrevista reciente con LA NUEVA ESPAÑA.

Como reveló este periódico, el área logística del Aeropuerto -con una previsión de crear 3.000 empleos- y la mina de oro de Salave, en Tapia de Casariego, son dos de los proyectos que están opositando a sacar rédito de esta nueva ley de inversiones estratégicas. En lo referido a la zona logística del Aeropuerto, la decisión final podrá estar más determinada por si el plan de los promotores encaja o no en el concepto de proyecto estratégico, lo que no impediría que la iniciativa siguiese la tramitación ordinaria. La declaración de proyecto estratégico también conlleva facilidades añadidas para la implantación que podrían estar buscando los impulsores.