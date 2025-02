Todos los actos y el programa del Antroxu de Avilés de 2025: concursos, disfraces y charangas

Este año el Antroxu avilesino llegará del 26 de febrero al 5 de marzo, cuando, como todos los años, habrá actividades variadas y para todos los públicos, pero este año el eje temático central de este carnaval serán, entre otros, los "viajes en el tiempo y el espacio".

Siguiendo las tradiciones avilesinas, se iniciará el carnaval con el conocido Miércoles Sardinero, pero también veremos otras celebraciones típicas como el Jueves de Comadres o el Descenso de la Galiana y el Entierro de la Sardina. Este año se encargará la fanfarria El Felechu de la animación de las calles

Miércoles 26 de febrero

El Antroxu iniciará el Miércoles Sardinero a las 19.00 horas con el desfile de Mazcaritos, moxingangues y fanfarries que se iniciará en la calle La Espina y concluirá en la plaza mayor de Llaranes. Además se leerá el sermón de la "tercera escama".

Jueves 27 de febrero

Con meriendas, cenas y pasacalles, así será el Jueves de Comadres. Empezará a las 18.30 horas con un pasacalles en Llaranes y la plantación de la sardina en la Plaza Mayor. Para acompañar las comidas a las 20.00 horas en Sabugo estarán los pasacalles de fanfarrias y batukada de la Asociación Puxabatuque, y a esta misma hora se unirá al jueves de comadreo la vieya, en la plaza de España.

Viernes 28 de febrero

Los niños y niñas desfilarán en el Desfile d'Escolinos Antroxaos a las 17.30 y recorrerá la plaza de España, calles La Cámara, Cuba, Francisco Orejas Sierra, plaza Vaticano para concluir en el complejo deportivo de Avilés, donde habrá una celebración a cargo de "Blinca". A partir de las 21.00 tendrá lugar en la plaza de España la coronación del grupo de Belenitos como Reyes del Goxu y la Faba del Antroxu.

Para dar inicio a la fiesta, el grupo "Catalina grande, piñón pequeño" inaugurará la fiesta con un concierto a las 22:30, también en la plaza de España, y el viernes concluirá con una actuación de "Me Fritos and the Gimme Cheetos" a las 00.00 horas.

Sábado 1 de marzo

Llega el esperado Descenso de la Galiana, que tendrá lugar a las1 8.00 y recorrerá todas las calles de Galiana, La Cámara, San Francisco y José Cueto. Pero antes, a mediodía habrá un concurso de disfraces para todas las edades en Llaranes y los premios serán: para los más pequeños un lote de material escolar y para los mayores una cena para dos personas. El día concluirá con el debut de la macrodiscoteca de Dani Parrondo 'The Goat' a las 23.30 horas en la Plaza de España.

Domingo 2 de marzo

Este domingo de antroxu empezará a las 12.00 con la Animación Musical con Fanfarrias, que recorrerá Sabugo, la plaza Pedro Menéndez, entre otras calles y plazas, y le seguirá la Recreación de Cortexu de Mazcaritos Tradicionales.

Por la tarde, a las 16.30 horas en Plaza de España, se celebrará el concurso de Mascotes Antroxáes, y, a las 17.30 horas, tendrá lugar la XLII Ginkana Automovilística de Antroxu que partirá de la Plaza Pedro Menéndez. Para cerrar el domingo antroxeru, habrá una 'Disco Antroxu' a las 18.00 horas a cargo de Fred Events en la Plaza de España.

Lunes 3 de marzo

El lunes de Murgas y Fanfarrias empezará a las 18.00 horas con animación de calle y un concierto de la Banda de Música de Avilés que se celebrará en la Plaza de España. A las 19.00 horas en la plaza Pedro Menéndez estará el Festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias.

De 22.00 a 23.30 horas la Verbena Antroxera con "La Última Legión" hará su primer pase y a la 1.00 será su segundo pase en la Plaza de Esapaña. Durante este tiempo entre pases, el grupo "Ortiga" dará un concierto a las 23.30 horas

Martes 4 de marzo

Ese día tendrá lugar el esperado XLIII Desfile d'Antroxus, Moxingangues y Carroces ,que irá desde la calle José Cueto hasta la Plaza de España.

Miércoles 5 de marzo

Llegó el día donde todo Avilés tendrá que vestir el luto en el entierro de la Sardina, que empezará con la ceremonia del desenclavo en la Cancha Roja de Llaranes a las 17.30 horas, y tras esta ceremonia, se procederá a la instalación de la capilla ardiente y a las 18.00 horas el cortejo fúnebre recorrerá desde la Cancha Roja hasta el aparcamiento del muro de Zaro. A las 19.30 horas, habrá que sacar los pañuelos en la Plaza de El Carbayo donde tendrá lugar el entierro y velatorio, para finalmente a las 20.30 horas concluir estos ocho días de fiesta con la quema de la sardina en la Plaza de España.

Con pasacalles, disfraces, charangas y mucha fiesta, así será la programación del Antroxu de Avilés de este año, pero al igual que todos los años, será una gran celebración. Se trata sin duda de una de las fiestas más esperadas en la comarca, y aquí tienes todo el programa para no perderte nada de ellas.